Her får du next level ballondyr: Ingen lim, ingen tusch, intet andet end ... balloner

Hvem der bare var til en børnefødselsdag, hvor det var Masayoshi Matsumoto, der underholdt.

Glem alt om gravhunde, der består af lang krop og klumpede ører og næse. Denne japanske kunstner skaber underligt fascinerende, nogle gange smukke, nogle gange lidt ulækre, dyr. Kun af balloner, som i kun.

Foto: Masayoshi Matsumoto/instagram: @isopresso_balloon

»Lim, tusch etc. er ikke brugt overhovedet«, skriver han på sin Twitter- og Instagramprofil, der ellers er ret anonym, ligesom kunstneren i det hele taget.

Hvis du har lyst til at prøve at imponere ungerne, kan du købe instruktioner i at udføre dyrene selv på kunstnerens webshop – eksempelvis koster det 800 japanske yen, det vil sige omkring 50 kroner, at få mulighed for at kreere denne blege, stirrende blæksprutte:

Foto: Masayoshi Matsumoto/instagram: @isopresso_balloon

Ud over de finmotoriske udfordringer kan det dog godt være, at børnene mister interessen, førend blæksprutten er klar. Ifølge netmediet Designboom tager det nemlig helt op til seks timer for ballonmanden fra Japan at forme et dyr eller en plante.

