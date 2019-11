Gigantisk kunstværk prydede græsset lige der, hvor Muren stod – men nu er det væk

De har et godt greb i hinanden, de to hænder.

Ikke i et traditionelt håndtryk, men snarere et armgreb, som sikrer, at de to personer ikke kan glide fra hinanden.

Sådan skal det være, synes den 30-årige fransk-schweiziske kunstner Saype, som skaber kunstværker, der skal promovere værdier som sammenhold, venlighed og åbenhed.

I forbindelse med 30-året for Berlinmurens fald har Saype netop vist sit kunstværk i Treptower Park i den tyske hovedstad.

En del af muren, der delte Berlin, gik lige igennem parken, og et af de vagttårne, som østtyskerne opstillede, står stadig i parken. 3.000 kvadratmeter fylder værket, der har titlen ’Beyond Walls’, skriver tidsskriftet Graffiti Street på sin hjemmeside.

Foto: Valentin Flauraud/Ritzau Scanpix

Værket har tidligere været vist i Paris, Engolasters i Andorra og Genève, og det er Saypes ambition, at i alt 30 storbyer skal have besøg af værket, der således bliver en omrejsende ambassadør for humanisme og venskab – og en fortaler for, at de mure, der adskiller os fra hinanden, skal nedbrydes.

Skal man se Saypes værker, der går under betegnelsen ’land art’, gælder det om at være på pletten samme dag, som de offentliggøres.

Værket i Treptower Park er allerede væk, for regnen har skyllet farverne væk fra græsset, som Saype maler direkte på.

Foto: Valentin Flauraud/Ritzau Scanpix

De biologisk nedbrydelige farvepigmenter, som han anvender, kommer fra kul, kalk, vand og mælkeproteiner, og ligesom værkerne skal males i en ruf, har de det også med at forsvinde på ganske kort tid.