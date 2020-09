Flere års forhandlinger er brudt sammen: Planer om at skabe verdens største Picasso-museum er gået i vasken

Næste år skulle verdens største Picasso-museum have været åbnet i den sydfranske by Aix-en-Provence.

Ikke langt fra Château de Vauvenargues, hvor Picasso boede og nu er begravet, ville kunstnerens steddatter, Catherine Hutin-Blay, udstille omkring 1.000 Picasso-malerier i et tidligere kloster. Malerierne har Hutin-Blay arvet fra sin mor, Pablo Picassos anden hustru, Jacqueline Roque.

Men steddatterens planer er nu droppet, skriver The Art Newspaper.

Trods flere års forhandlinger er det nemlig ikke lykkedes for Catherine Hutin-Blay og byrådet i Aix-en-Provence at nå til enighed om overdragelse af museumsbygningen, der ejes af kommunen.

Catherine Hutin-Blay er datter af Pablo Picassos anden kone, Jacqueline Roque. Museet i Aix-en-Provence ville hun have kaldt 'Musée Jacqueline et Pablo Picasso'.

I december 2017 blev parterne enige om, at Catherine Hutin-Blay kunne købe det tidligere kloster i byen for 11,5 millioner euro, svarende til ca. 85.560.000 danske kroner. Vurderingsprisen på klosteret var dengang sat til 12,2 millioner euro, altså et betydeligt højere beløb, men den forventede interesse i museet fik byrådet i Aix-en-Provence til at gå med til et nedslag i prisen.

Den billigere pris blev dog ikke accepteret uden betingelser fra de sydfranske lokalpolitikere. De krævede, at Hutin-Blay skulle skrive under på en kontrakt om at holde museet åbent i mindst 15 år, efter istandsættelsen af bygningen var færdig.

»Vi var nødt til at få den garanti«, skriver byens borgmester, Maryse Joissains Masini, i et Facebook-opslag.

Men garantien nægter Catherine Hutin-Blay at give. Og nu er udsigterne, at der altså alligevel ikke kommer et Picasso-museum i Aix-en-Provence.

Ifølge borgmesteren er byrådet klar til at gentoptage forhandlingerne, hvis Catherine Hutin-Blay skulle skifte mening om åbningsgarantien.