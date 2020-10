For første gang nogensinde sender USA en sort kvinde til Venedigbiennalen

Hun former sorte kvinders kroppe med hænderne, og i 2022 er hendes skulpturer udvalgt til at repræsentere USA ved den prestigefulde Venedigbiennale.

Efter tre årtier som kunstner er Simone Leigh udvalgt til – som den første afroamerikanske kvinde i De Forenede Staters historie – at fylde den amerikanske pavillon i Venedig. Det skriver Artnet News. Udstillingen skal bestå af de skulpturer af sorte kvinder, hun udfører i primært keramik, bronze og bast.

Fordi jeg stort set blev ignoreret, havde jeg lang tid til at modnes uden en masse opmærksomhed Simone Leigh, skulptør

I 1990 blev Leigh bachelor i kunst og filosofi fra Earlham College i Louisiana, men hendes karriere som kunstner tog først fart, da hun i 2010 fik et ophold hos det indflydelsesrige Studio Museum i Harlem.

»Alle, jeg kendte inden for keramik, sagde, at jeg under ingen omstændigheder nogensinde kunne blive inkluderet i samtidskunsten«, sagde hun i 2018 i et interview med The New York Times.

»Fordi jeg stort set blev ignoreret, havde jeg lang tid til at modnes uden en masse opmærksomhed, hvilket har fungeret ret godt for mig«.

I sin kunst blander Simone Leigh afrikansk kunsthistorie, etnografiske undersøgelser og feministisk postkolonial teori. På den måde følger hun ifølge direktøren ved Boston Institute of Contemporary Art, som skal stå for udstillingen i Venedig, naturligt som den næste i rækken af kunstnere i den amerikanske pavillon. De seneste to år har afroamerikanske mænd stået for udstillingen, i to år før var kunstneren kvinde.

Simone Leigh blev for alvor et stort navn, da hun i 2019 skabte en skulptur til den nyeste udvidelse af New York-parken The High Line. Hendes ti højeste auktionspriser blev alle opnået samme år.

Pavillonen åbner – afhængig af coronapandemiens udvikling – ved Venedigbiennalen i april 2022.