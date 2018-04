50 år med B&U: Årh altså, Kaj, nu skal vi ud på alle platforme

Midt mellem DR-receptionens høje grå betonvægge, metalbeklædte rulletrapper og rødorange designermøbler står et forvokset, gråbrunt trælegehus. Vindt og skævt med en blå, todelt stalddør og en skorsten, der er væltet.

Den prominente placering af Bamses hus efterlader ingen tvivl om, at DR er stolte af det indhold, de producerer til børn. For børn er noget, DR har produceret helt unikt indhold til, siden man for 50 år siden oprettede Børne- og Ungdomsafdelingen – B&U.

Med klassikere som ’Kaj og Andrea’, ’Troldspejlet’, ’Nanna’ og ’Bullerfnis’ har B&U leveret underholdning, der i dag går på tværs af generationer. Børn, forældre og efterhånden også bedsteforældre har samme referenceramme.

Og med to digitale børneapplikationer og nye klassikere som ’Onkel Reje’ og ’Hr. Skæg’ til de yngste samt ’Klassen’ til de lidt ældre har DR faktisk bedre fat i de danske børn end nogensinde. På tværs af platforme er DR ugentligt i kontakt med 96 procent af de 3-6-årige og 93 procent af de 7-12-årige. ’Ultras sorte kageshow’ vandt for nylig en Emmy for bedste børneprogram, og ’Klassen’ vandt en Prix Europa for bedste initiativ. Ikke i en børnekategori, men i voksenkategorien foran europæiske mediegiganter som BBC.

»Vi står på skuldrene af giganter, men der er ingen tvivl om, at vi lige nu leverer indhold til børn, der er i verdensklasse. Og i forhold til gennemslagskraft står DR virkelig stærkt. Det er den kontakt til børnene, der er vigtigere at holde fast i end nogensinde før«, siger Morten Skov Hansen, der er kanalchef for kanalerne Ramasjang og Ultra.

»DR skal gentænkes«

Alligevel kræver regeringen med sit nye medieudspil et stærkere børneindhold hos DR og i Danmark generelt. Der står i udspillet, at DR’s danske kvalitetsindhold til børn og unge skal »skærpes«, og at DR skal tage afsæt i det øgede digitale brug med særligt fokus på »indhold til børn og unge på de platforme, børn og unge anvender«. Samtidig skal der være et ekstra fokus på kultur og læring.

Morten Skov Hansen er som fagperson og far til to glad for, at børn og unge fortsat skal prioriteres. Han siger dog, at man hele tiden gør, hvad man kan, for at forbedre indholdet til de yngste.

»Vi må selvfølgelig aldrig tro, at vi har regnet den ud. Hele tiden skal vi holde snuden i sporet. Vi laver det for ungerne. Og sammenligner man vores udbud i dag med for tre år siden, vil man se, at vi hele tiden skærper indholdet i forhold til, hvor børnene er lige nu«, siger han.

Han mener, der er få ting, der har samlet danskerne gennem tiden som DR’s børne-tv.

»Mange af de andre aktører som Cartoon Network eller Disney Channel har et globalt eller et europæisk fokus. Det, vi kan gøre, når vi kun skal fokusere på de danske børn, er, at vi kan rykke helt tæt på dem. Sætte den hverdag, de danske børn lever i lige nu og her, til debat. Det er det, vi gør nu, og det er vores berettigelse«, siger han.

Progressivt og provokerende

Danmarks Radios Børne- og Ungdomsafdeling blev oprettet i 1968, efter at man delte den eksisterende børneafdeling op i en skoleorienteret afdeling og den mere underholdende B&U.

I begyndelsen sendte man ikke særligt meget børne-tv. En halv til en hel time om dagen. Og man sendte ikke til alle målgrupper hver dag. Selv om man havde haft børne-tv fra tv’s begyndelse i 1951, var det nyt, at man lavede en afdeling, som skulle rette sig særligt mod børns egne interesser. Udgangspunktet var, at børn i 1960’erne ikke havde nogen, der for alvor talte deres helt egen sag. Det skulle B&U gøre. De skulle tale med børnene uden om forældrene. Uden om pædagogerne og uden om skolesystemet.

»På grund af tv-monopolet behøvede man sådan set ikke fokusere på, hvad børnene havde lyst til. Men B&U kunne ikke se ideen i at lave tv, hvis børnene ikke gad at se det«, forklarer Helle Strandgaard Jensen. Hun forsker i barndoms- og mediehistorie med særligt fokus på Skandinavien på Aarhus Universitet og har udgivet bogen ’From Superman to Social Realism’ om skandinavisk børnekultur i perioden 1945 til 1985.

»Det radikale ved produktionen af børnefjernsyn i Skandinavien generelt var, at man havde meget kontakt til børnene. Allerede i begyndelsen kiggede B&U mod Sverige, hvor SVT havde spurgt 1.000 børn, hvad de gerne ville se i fjernsynet. Børn helt ned til førskolealderen. B&U begyndte derfor også at lave dybdegående seerundersøgelser«, siger hun.

I europæisk sammenhæng blev dansk børnefjernsyn set som meget progressivt Helle Strandgaard Jensen, forsker

Tanken at sætte børn i centrum for produktionen var unik.

Man købte også over 40 Super 8-mm-kameraer og sendte dem ud til mere end 600 børn i hele landet, og børn ned til ti år lavede film, der blev vist i fjernsynet.

»Det gjorde man ikke andre steder i verden end i Skandinavien, og i europæisk sammenhæng blev dansk børnefjernsyn set som meget progressivt«, siger Helle Strandgaard Jensen.

Mogens Vemmer var manden, der stod i spidsen for den nye afdeling. Han mente, at dansk børne-tv skulle kendetegnes ved at være i øjenhøjde med børnene. Han ville lave tv, der var målrettet til børn, men også udsprang fra børn, og han dyrkede fantasi og kreativitet meget mere, end man havde gjort tidligere.

En af de unge værter, der tonede frem i nogle af de nye formater, var Poul Nesgaard. Han oplevede de 23 år, han var ansat hos B&U, som en »blanding mellem en legestue og et eksperimentarium«.

»Det interessante er, at vi ikke lavede noget for at gøre de voksne sure. Ideen var at skabe noget fjernsyn, der var vigtigt og spændende for børn og unge. Men jeg tror, at hvis man tør lave noget virkelig personligt og noget, der går helt ud til din egen grænse, noget, der er meget stringent formmæssigt og indholdsmæssigt, vil du altid træde nogen over tæerne. Og det gjorde vi«, siger han.

Visionen var at skabe kritiske og selvstændige børn og unge. Give dem nogle oplevelser, som de ikke vidste, de ønskede sig. Andre gange fik de så også en dårlig oplevelse, men det var ifølge Poul Nesgaard heller ikke så værst, for så kunne de slukke skærmen og springe ud i deres eget liv.

Der blev ikke stillet så mange spørgsmål til de ideer, vi fik Poul Nesgaard

»I slutningen af 1960’erne troede vi alle sammen, at vi kunne skabe en ny verden. Derfor blev der ikke stillet så mange spørgsmål til de ideer, vi fik. Det var en tid med stort frimod og en ekstrem tillid i Danmarks Radio«, siger han.

En tillid, der måske var nem at have på grund af tv-monopolet, men ifølge Nesgaard forpligtede det også Danmarks Radio til at undersøge, hvad tv-mediet kunne. Det forpligtede til at lave programmer om andre mennesker end dem, man selv omgikkes og på andre måder, end man plejede. Som da han og Thomas Winding lavede et reportageprogram, men vendte kameraet på hovedet i ’Omvendtslev’, eller da han provokerede hele familien Danmark med den noget alternative julekalender ’Jul og grønne skove’.

»Det var utænkeligt, at vi skulle lave det samme flere gange. Havde vi kæmpesucces med et format, skulle vi lave det om næste gang«, siger Nesgaard.

Mogens Vemmer gjorde det klart, at de helst skulle lave en fiasko en gang om måneden.

»Ellers var vi ikke derude, hvor det virkelig sneede«.

Det endte med at gå så godt, at der faktisk var for mange børn, der så det, man lavede.

»Det kan lyde mærkeligt, men vi skulle vise børnene, at verden var fantastisk og underfundig. Men det kunne de jo ikke se, hvis de sad foran fjernsynet. Det var et dilemma«, siger Poul Nesgaard.

B&U ville gerne gøre børnene nysgerrige på verden og give dem en måde at tænke på som børn. Ikke som små voksne, men små mennesker, der var lige så værdifulde, forklarer han.

Allerede fra begyndelsen mødte DR kritik for måden at håndtere sin public service-forpligtelse på. Og allerede fra begyndelsen kom kritikken særligt fra de liberale og borgerligt orienterede politikere. En af de helt store kritikere var den senere stifter af Centrum Demokraterne, den nu afdøde Erhard Jakobsen. Han kritiserede Mogens Vemmer for at være »socialdemokrat« og fik ligefrem optaget B&U’s børneprogrammer og skrevet indholdet ud på papir i et forsøg på at dokumentere, at man prægede børnene i en venstredrejet retning.

Men de danske børn var ligeglade. De blev ved med at se fjernsyn, i takt med at klassiker afløste klassiker. ’Super Carla’ blev til ’Anna og Lotte’, der blev til ’Busters verden’, der blev til ’Børne-MGP’.

Selv da monopolet blev brudt og TV 2, TV Danmark og senere også udenlandske tegnefilmskanaler begyndte at sende børne-tv, holdt B&U fast i de yngste seere og parolen om at tage udgangspunkt i danske børns hverdag.

Landet Ramasjang

I 2009 skete et af de største skift siden oprettelsen af B&U. DR stoppede med at sende børnefjernsyn på hovedkanalen og lavede i stedet en helt ny tv-kanal, DR Ramasjang.

Flere kanaler fra udlandet begyndte i 00’erne at vise tegnefilm og serier til børn og unge alle døgnets 24 timer. Pludselig kunne børn se tv, når det passede ind i deres dagsrytme.

»Det kunne DR 1 ikke levere uden en dedikeret børnekanal«, siger kanalchefen for Ramasjang og Ultra, Morten Skov Hansen.

Det var blandt andet med ideer fra hans eget speciale, at han derfor var med til at skabe ’Landet Ramasjang’. En kanal, der stadig i dag sender børnefjernsyn hele dagen. Modsat de fleste andre børnekanaler smider Ramasjang dog bogstavelig talt sine figurer i seng klokken 20. Et lille twist på en kanal, der bygger videre på de dannelsesambitioner, der blev en del af B&U.

»Vi vil noget med det indhold, vi leverer. Derfor er det vigtigt, at vi ikke kun er til stede, når det passer os som voksne. Det er ikke public service. Det skal passe børnene. Oprettelsen af Ramasjang betød også, at man begyndte at tænke indhold i en anden sammenhæng og på forskellige platforme«, siger kanalchefen.

En af de platforme er blandt andet den Ramasjang-app, som børnene kan hente ned på deres smartphones og tablets. En app, hvor man både kan se tv, høre musik og spille spil. Også DR Ultra har en app, der sammen med hjemmesiden helt skal overtage indholdet til de ældste børn, når flow-kanalen lukker i 2020.

B&U breder sig i dag over langt mere end blot en times daglig børneunderholdning. Faktisk breder de sig ud over deres egne platforme og er for eksempel også til stede på Facebook og YouTube. Måske derfor mener regeringen, at man kan fokusere og »skærpe« børneindholdet. Morten Skov Hansen mener dog, at det er vigtigt at være til stede.

»Vi har for eksempel diskuteret vores tilstedeværelse på YouTube meget. Men i den sammenhæng har vi har etableret et advisory board med blandt andre Red Barnet og Børns Vilkår for at tale om, hvad vi skulle gøre«.

Men YouTube har jo ikke noget at gøre med B&U. Hvorfor er det public service, at I er der?

»Vi ved, at børnene er på mange forskellige platforme, sociale medier og YouTube. Enten kan vi sige, at vi ikke synes, børnene skal være der, og så lukke døren, eller også kan vi gå ind i det og tage en snak om det, der er relevant i børnenes liv. Der må ikke være berøringsangst, fordi vi som voksne ikke kan lide det, eller fordi det produktionsmæssigt er besværligt«, siger han.

Vi vil give ungerne en tro på, at de specifikt kan gøre en forskel Morten Skov Hansen, kanalchef

Det er også den meget brede berøringsflade, der giver mening i forhold til den måde, børn agerer digitalt på i dag.

»Vi vil give ungerne en tro på, at de specifikt kan gøre en forskel. De har en betydning, og hvis de engagerer sig, kan de ændre tingene, som de ser ud. Det synes jeg er en demokratisk dannelse, selv om det også er underholdende«, forklarer kanalchefen med henvisning til nogle af de projekter, hvor B&U har inddraget børnene på tværs af platforme.

For eksempel lavede man i 2016 programmet ’Mini-MGP’, hvor alle børn kunne lave figurer af toiletruller og sende dem ind. Rullerne blev så sat sammen af B&U til små bands, som børnene kunne stemme på i appen og se optræde i fjernsynet. Det endte med, at DR modtog 22.000 toiletruller. Rullerne kan lige nu ses på Nationalmuseet.

»Vi har også lige lavet et projekt, der hedder ’Ramasjang redder bierne’, et tv-program, et stykke musik, et spil i Ramasjang-app’en og events rundt i hele landet, hvor børn planter frø, som alt sammen indvirker på tv-programmet over tid. Så vi er med til at opretholde en børnekultur, der er kreativ og legende, og hvor alle kan være med«, forklarer Morten Skov Hansen.

Tv-programmerne er med andre ord ikke længere centrum for B&U. De sætter ikke længere alt muligt andet i gang. De er afhængige af alle de andre platforme.

Børn er illoyale

I sin selvbiografi beskriver Mogens Vemmer børn som en sindssygt hård og nådesløs målgruppe. De er på ingen måde loyale. Det er det samme billede i dag, siger Morten Skov Hansen. Alting forandrer sig helt vildt hurtigt for børn, men i dag går det bare hurtigere end før. Derfor mener han også, det er vigtigere end nogensinde, at man bevarer et stærkt public service-tilbud til børn.

Men hvorfor kan private aktører ikke lave det, I laver?

»Der er en større risikovillighed hos os. Vi har bedre råd til, at det økonomisk går op og ned. Hvis den her diskussion handler om, hvorvidt vi skal producere børneindhold for at sørge for, at der er noget overhovedet, er det jo ikke en diskussion. Der er mere børneunderholdning end nogensinde. Men det er meget globalt. Så det skal have et dansk afsæt, hvis det skal vise den danske børneverden«, siger han.

Tidligere DR-vært Poul Nesgaard mener ligefrem, at det særegne ved dansk børnefjernsyn er i fare. Og selv om Ramasjang og Ultra har fat i mere end 90 procent af deres målgrupper om ugen, kan han se det politiske og økonomiske pres, DR er underlagt. Han er bange for politikernes forventning om, at det frie marked vil kunne levere det samme.

»Det frie marked kan en frygtelig masse ting, men jeg vil gerne se det land, hvor man har trukket penge ud af et public service-organ, men hvor kvaliteten i udbuddet generelt er steget«, siger han.

Han mener, at den kultur, man har opbygget i Danmarks Radio og i B&U, er helt unik.

»Den gode public service gøder jorden for resten af branchen. DR sætter en standard for de andre kanaler, når det gælder dramatik, for børne-tv og for underholdningsprogrammer. Men når DR er presset, tilliden forsvinder, og man ikke har et arbejdsmiljø, der er robust, så forsvinder frimodigheden og det legende. Det er der, faren ligger«, siger han.

Svækkes DR, svækkes B&U

Ifølge Helle Strandgaard Jensen, der forsker i barndoms- og mediehistorie, kan B&U stadig blive bedre til at nå børnene. Og også bedre til at nå alle former for børn.

»Der er stadig dårlig repræsentation af to mødre, to fædre eller børn, der bliver forelsket i andre børn af samme køn. Og hvis en dreng danser ballet, er det, for at nogen skal gøre grin med det«, siger hun.

Og uden at hun har lavet en stor systematisk gennemgang, mener hun også, man kunne diskutere repræsentationen af etnisk diversitet. Men måske endnu vigtigere: Hun savner de provokerende projekter, der var med til at sætte dansk børnefjernsyn på verdenskortet.

»Når jeg går til børne-tv-festival i München, nævner de jo den provokerende tradition. Der skal mere ’Onkel Reje’ og flere provokerende formater for at bære den tradition med ind i fremtiden. Man har været verdensførende, men hvor skal man hen nu?«, spørger hun.

Skal B&U have mulighed for at finde ud af det de kommende 50 år, mener hun dog ikke, man bør give færre penge til DR.

»Hvis man vil have progressivt børne-tv, må man tilføre ekstra penge, for der skal være plads til at fejle og til at lave nogle smallere programmer«.

Men det kan da ikke være rigtigt, at man ikke kan skære en bid af DR’s kæmpebudget uden at forringe børneindholdet?

»Britiske forskere har lavet meget omfattende undersøgelser for at se, om det ville være muligt at opretholde et stærkt BBC-børnetilbud, hvis man samtidig skar i BBC. Konklusionen var, at det ikke kan lade sig gøre«, siger hun.

Det handler ikke om, hvorvidt man kan fortsætte med at producere børneindhold, men om man kan holde et højt niveau, forklarer Helle Strandgaard Jensen.

»Man trækker for meget på de kompetencer, der er samlet i huset, og på den tradition, DR har bygget op. Svækker man DR generelt, kan man derfor ikke samtidig skærpe indholdet til børn«.