Bikinifitness og havbiologi: Politiken hædres for digitale fortællinger Historierne om en 500 år gammel haj og en toptrænet pige i bikini skilte sig ud ved prisoverrækkelse.

Politiken er i dag blevet hædret med omtaler - hvad der svarer til bronzemedaljer - for to journalistiske projekter ved Danske Mediers digitale prisuddeling 2017.

Det drejer sig om de digitale fortællinger 'Drømmen om et undervandsuhyre' og 'Bliver man lykkelig af jagten på den perfekte krop?'.

Jagten på Moby Dick

'Drømmen om et undervandsuhyre' er fortællingen om et af planetens længst levende rovdyr. En blanding af video, billede, tekst og grafik. En digital fortælling, der er blevet til på baggrund af samarbejdet mellem layouter, grafiker, art director, projektleder og videnskabsredaktør.

Om fortællingen skriver juryen:

»Som en anden Ahab, der jagter Moby Dick, følger vi forfatteren Morten Strøksnæs ud på det blå efter den store grønlandshaj. Mortens fortælling blandes med grafik og fakta om grønlandshajen. Mixet fungerer fint uden at stjæle rampelyset«.

Som at være i stue med hovedpersonen

Selv om 'Bliver man lykkelig af jagten på den perfekte krop?' ligeledes er et samarbejde, er det også en historie, der er blevet til, fordi journalist Heidi Skibsted har fulgt bikinifitnessmodellen Emilie over en lang periode. Digitalt er det fortalt fra Emilies synspunkt, og der veklses mellem video, tekst og mobilbeskeder.

Om fortællingen skriver juryen:

»Jagten på den perfekte krop er en digital fortælling, der er meget tro mod universet af kropsdyrkelse, usikkerhed, Instagram og ikke mindst spiseforstyrrelser. Fortællingen blander elegant historien om Emilie med lige præcis de billeder og rekvisitter, der gør, at det næsten er som at være i stue – eller fitnesslokale – med hende. Brugen af sms-samtaler med Emilies mor er med til at skabe dybde og autenticitet i fortællingen«.

Begge projekter har været ledet af Frauke Giebner, der også for nylig modtog den lille publicistpris for sin serie om de misbrugte filmbørn.

De to digitale fortællinger blev hædret blandt 15 nominerede fra otte forskellige medier.

Flest nominerede havde Kristeligt Dagblad med fire bidrag. TV 2 havde tre nominerede indstillinger, mens Politiken og DR hver havde to. Desuden var bidrag fra Jydske Vestkysten, Ekstra Bladet, Fagbladet 3F og Realityportalen nomineret til omtale.

Guldvinderne blev Kristeligt Dagblad og DR.