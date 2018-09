Avis genoptrykker udskældt Serena-karikatur i protest mod selvudnævnte censurdommere Den australske avis Herald Sun lægger sig ikke ned efter hård kritik af karikaturtegning af Serena Williams.

Den australske avis Herald Sun har onsdag genoptrykt en kontroversiel karikaturtegning af den amerikanske tennisstjerne Serena Williams.

Tegningen, der er blevet kaldt både racistisk og sexistisk, er på forsiden af avisen sammen med en række af avisens tidligere satiriske tegninger.

»Hvis de selvudnævnte censurdommere får deres vilje i forhold til tegningen af Serena Williams, så bliver vores nye politisk korrekte liv rigtig kedeligt«, lyder det på forsiden af Herald Sun.

På forsiden er også et sarkastisk stempel med teksten 'satirefri zone'.

Tegningen af Williams blev oprindeligt bragt mandag, umiddelbart efter at Serena Williams havde tabt US Open-finalen til japanske Naomi Osaka.

Under finalen blev Williams idømt tre straffe af kampens dommer: Én for at modtage coaching under kampen, én for at smadre sin ketsjer og til sidst en straf for at kalde dommeren for 'en tyv'.

Karikaturtegningen, som tegneren Mark Knight står bag, forestiller en rasende Serena Williams i færd med at trampe på sin ketsjer.

I nærheden af den amerikanske stjerne ligger en sut, og i baggrunden er dommeren ved at spørge en karikeret udgave af Naomi Osaka, om hun ikke bare kan lade Serena Williams vinde kampen.

'Lille sorte Sambo'-kritik

Den australske tegner har fået kritik for at tegne Williams med overdimensionerede læber i stilen efter eksempelvis 'Lille sorte Sambo'.

Tegningen blev efterfølgende voldsomt kritiseret. Blandt kritikerne var 'Harry Potter'-forfatteren J.K. Rowling.

Tegneren Mark Knight forsvarer dog fortsat karikaturen.

»Jeg så verdens bedste tennisspiller have et hysterisk anfald. Det er, hvad tegningen handler om. Hendes dårlige opførsel på banen«.

»Det har ikke noget med køn eller racisme at gøre«, siger han til ABC.

ritzau