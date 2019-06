Politiken får ny kommerciel direktør

Politiken henter ny kommerciel direktør internt.

Det bliver den 37-årige Astrid Jørgensen, der siden 2017 har været salgs- og marketingchef på Politiken. Astrid Jørgensen har de seneste to år haft ansvaret for Politikens samlede abonnementssalg og marketingaktiviteter, men nu venter der nye opgaver.

»Det er en stor glæde, at vi kan rekruttere internt til denne vigtige post på Politiken«, siger Politikens ansvarshavende chefredaktør, Christian Jensen.

Han påpeger, at Astrid Jørgensen har spillet en central rolle i den succes, som Politiken oplever i forhold til indholdssalg.

»Vi glæder os til at se hende tage det fulde kommercielle ansvar. Hun har de rette faglige og ledelsesmæssige kompetencer til at bringe Politiken til nye niveauer i udviklingen«, siger Christian Jensen.

Hun afløser Natasha Brandt, som 1. juni tiltrådte som administrerende direktør hos Danmarks største internetboghandel og streamingtjeneste, Saxo.

Astrid Jørgensen har en kandidat i kommunikation fra Aalborg Universitet, og hendes historie i JP/Politikens Hus går helt tilbage til 2007, hvor hun fik sit første job som management trainee i forskellige afdelinger af koncernen, blandt andet på Politikens forlag, Politikens Lokalaviser og Ekstra Bladet.

Hun lægger dog ikke skjul på, at netop Politiken har særlig plads hos hende.

»Mit hjerte har altid banket for Politiken, og det er en stor ære for mig at få lov at stå i spidsen for den vigtige opgave, det er at drive Politikens stærke kommercielle strategi videre. Jeg glæder mig helt enormt til at samarbejde med alle mine dygtige kollegaer om yderligere at forløse Politikens store kommercielle potentiale«, siger Astrid Jørgensen.

Som kommerciel direktør får hun ansvaret for Politikens abonnements- og annonceforretning. Hun medbringer en stor erfaring, og har før hun startede på Politiken blandt andet haft ledende positioner hos Bonnier Publications og Ekstra Bladet.

Dorthe Bjerregaard-Knudsen, der er koncerndirektør i JP/Politikens Hus, glæder sig over udnævnelsen af Astrid Jørgensen:

»Med Astrids indgående kendskab til Politiken glæder jeg mig til at se hendes kompetencer komme i spil på tværs af hele Politikens forretning, og ikke mindst i spidsen for Politikens vækstinitiativer«.

Astrid Jørgensen tiltræder stillingen som kommerciel direktør på Politiken per dags dato.