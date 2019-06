FOR ABONNENTER

Djøf kom i denne uge med 16 forslag til, hvordan techgiganternes magt bør indhegnes og kontrolleres fremover. Man bør for eksempel udbygge det eksisterende datatilsyn, som i dag står for at holde øje med, at virksomhederne overholder persondataloven, men som bliver kritiseret for at være for svagt.