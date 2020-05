DR's ansatte truer med strejke midt i coronakrisen

Automatisk oplæsning

DR risikerer at blive ramt af strejke midt i coronakrisen. Det skriver fagbladet Journalisten.

Ifølge fagbladet har DR’s ledelse varslet lockout af en mindre gruppe medarbejdere i forbindelse med forhandlinger om en ny overenskomst.

Hvilket har ført til, at DR’s ansatte, bortset fra en gruppe coronamedarbejdere, nu har varslet strejke over for ledelsen.

Konflikten truer med nærmest at lukke DR en periode.

»DR har varslet konflikt mod en række medarbejdere i DR. Ikke alle er omfattet af lockoutvarslet, men nogle er. De fleste er ikke. Det er et meget usædvanligt lockoutvarsel«, siger formand for DR’s medarbejdergruppe Henrik Friis Vilmar til Journalisten.

Formand i Dansk Journalistforbund Tine Johansen siger til Journalisten:

»Vi modtog det meget overraskende lockoutvarsel fra DR i går, og det stillede tingene anderledes. Det er dybt besynderligt, at DR på den måde varsler en selektiv lockout med så mange undtagelser. Det stiller DJ’s medlemmer i en meget svær situation i en konflikt, hvis kun meget få bliver lockoutet. Det er derfor, efter meget svære overvejelser, at vi er endt med dette modsvar, som er et strejkevarsel per den 1. juni«.

Politiken arbejder på at få en kommentar fra DR.