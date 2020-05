Spotify får eneret på en af verdens mest populære podcasts

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Spotify har netop købt rettighederne til podcasten ’The Joe Rogan Experience’, som er en af dem mest flest lyttere i verden.

Det har den svenske streamingtjeneste gjort som led i en strategi om ikke alene at være en af verdens førende tjenester, hvor man kan streame musik. I stedet vil Spotify være førende inden for lyd.

Det skriver CNN Business.

I løbet af året har Spotify opkøbt podcastproducenterne Gimlet Media, Anchor og Parcast, og i februar købte de sports- og populærkultursitet The Ringer, der også udgiver flere podcasts.

Ifølge CNN viser de seneste tal fra Spotifys regnskaber, at netop andelen af lyttere, som efterspørger podcasts, er stærkt stigende.

I et tidligere interview med CNN har Spotifys indholdsdirektør, Dawn Ostroff, sagt, at det er et mål for virksomheden at skaffe mere unikt indhold i form af eksempelvis podcasts.

Komiker, kampsportsudøver og kommentator Joe Rogan bruger sit talkshow til at invitere en meget bred vifte af gæster i studiet. Blandt andet kendte konspirationsteoretikere, hvilket Rogan er blevet kritiseret for.