Efter indberetninger: Nu skal sexisme og chikane undersøges i flere store mediehuse

Sexisme og sexchikane skal nu undersøges på TV 2 og på Berlingske Media, der udgiver aviserne Berlingske, B.T. og Weekendavisen.

Det bekræfter TV 2-direktør Anne Engdal Stig Christensen over for Journalisten og hr-direktør i Berlingske Media Lise Glerup Pedersen over for Mediawatch.

På Berlingske Media igangsættes den eksterne undersøgelse, efter at der er blevet indberettet konkrete tilfælde af sexisme og chikane i koncernen.

Chefredaktør på Berlingske Tom Jensen bekræfter over for Mediawatch, at han har modtaget indberetninger om sexisme. Men chefredaktøren ønsker ikke at uddybe indberetningernes omfang eller karakter.

»Jeg er nødt til at respektere dem, der henvender sig, og derfor kan jeg ikke sige meget mere konkret end, at vi har fået henvendelser, som vi selvfølgelig tager seriøst,« siger Tom Jensen til Mediawatch.

Vi skal have ryddet op i sager vedrørende krænkende handlinger, og vi skal på en ordentlig måde gøre op med en uhensigtsmæssig kultur. Anne Engdal Stig Christensen, direktør på TV2

På TV 2 meddelte direktør Anne Engdal Stig Christensen tidligere på ugen, at mediehuset ville iværksætte en større ekstern undersøgelse af arbejdskulturen.

»Vi skal have ryddet op i sager vedrørende krænkende handlinger, og vi skal på en ordentlig måde gøre op med en uhensigtsmæssig kultur,« skrev TV 2-direktøren i en mail til Journalisten tirsdag.

Aftenen før havde 200 TV2-medarbejdere krævet, at der blev foretaget en ekstern undersøgelse af krænkelser og sexisme i mediehuset.

Torsdag uddybede Anne Engdal Stig Christensen over for Journalisten, at tidligere medarbejdere på TV 2 også er velkomne til at indberette til det advokatfirma, der skal foretage undersøgelsen af mediehuset.

TV 2 og Berlingske Media er langtfra de eneste steder i mediebranchen, hvor der nu handles på de historier om sexisme i mediebranchen, der har fyldt den offentlige debat de seneste uger.

Politiken og Ekstra Bladet iværksætter også undersøgelser af arbejdskulturen, mens der på DR hyres eksterne rådgivere til at hjælpe med at forhindre seksuel chikane på arbejdspladsen fremover.