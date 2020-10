DR lukker populært radioprogram efter krænkelsessag

Radioprogrammet ’Shitstorm’ lukker, oplyser DR i en pressemeddelelse. Det sker, efter at sager om krænkende adfærd fra en central medarbejder på programmet er kommet frem.

Med historien om den centrale medarbejders adfærd og krænkelser, tror DR »ikke på, at programmets integritet kan genetableres. Også selv om resten af det meget dygtige hold, der laver programmet, hverken har lod eller del i den pågældendes krænkelser«, lyder det i pressemeddelelsen.

De nærmeste uger vil blive brugt på at udvikle et nyt koncept, oplyser DR, hvor »debatkultur og sociale medier er i centrum. Det er emner, der i høj grad præger den demokratiske debat i disse år, og DR har et helt uændret ønske om at prioritere det. Arbejdet sættes nu i gang, og det vil blive med det nuværende hold fra ’Shitstorm’, men også med nye om bord, som kan være med til at løfte dækningen nye steder hen«, lyder det.

Meldingen om lukningen af ’Shitstorm’ kommer, efter at Berlingske på baggrund af vidneudsagn og beskeder har beskrevet, hvordan flere personer – fortrinsvis kvinder – har oplevet at blive chikaneret, få hadbeskeder og modtage trusler fra den centrale medarbejder på programmet.

ritzau