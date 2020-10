»Nej«: DR får kritik for at sætte fri abort til debat

’Bør vi debattere retten til fri abort i Danmark?’.

Spørgsmålet var overskriften til en artikel på DR’s nyhedssite, dr.dk, hvor læserne forleden fik mulighed for at debattere emnet med Mødrehjælpen og Foreningen for Retten til Liv.

Men overskriften er dybt kritisabel, lyder det fra både læsere og formanden for Dansk Kvindesamfund, der mener, at man slet ikke bør diskutere, om kvinder bør have fri ret til abort, skriver Journalisten.

»Jeg kan godt forstå, at DR gerne vil have clicks og skabe debat, men man bør slet ikke diskutere, om vi bør have ret til fri abort i Danmark«, siger Helena G. Hansen til Journalisten.

Den konkrete anledning til at stille spørgsmålet var ifølge redaktionschef i DR Nyheder Hans Christian Kromann en anden artikel, hvor en række organisationer udtrykker bekymring over, at bevægelsen mod fri abort er voksende i Danmark.

»Præmissen for den oprindelige artikel er, at stemmerne mod abort bliver højere. Derfor synes jeg, der er dækning for at lægge det op som et spørgsmål, man kan stille«, siger Hans Christian Kromann til Journalisten.

Også på de sociale medier har overskriften vakt opsigt.

Her har blandt andre næstformand for Fagbevægelsens Hovedorganisation Majbrit Berlau stillet sig kritisk over for DR’s artikel:

»Jeg mener sagtens, at vi kan drøfte grundlæggende rettigheder, når det giver mening i en kontekst. Det mener jeg ikke, en indlandsdebat om fri abort gør«, skriver hun på Twitter.

DR får dog også opbakning fra flere debattører på Twitter. Blandt andre Berlingskes chefredaktør Tom Jensen.