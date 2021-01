Danmarks fineste journalistiske pris er netop uddelt: Politikenjournalist løber med årets Cavlingpris

Journalist Anders Legarth Schmidt fra Politiken blev - fjerde gang han var nomineret - for lidt siden omsider belønnet med Danmarks fornemmeste journalistiske pris Cavlingprisen for den hjerteskærende artikelserie ’Forbandet Ungdom’, hvor han i otte kapitler skriver om alvorligt psykisk syge børn og unge fra børne- og ungdomspsykiatrisk afsnit B 204 i Glostrup.

Tildelingen fandt sted i en særlig coronaudgave af kåringen fra Nationalmuseet i København, hvor formanden for Cavling-komitéen, journalist Tine Gøtzsche, efter en lille halv time med taler og nervepirrende ventetid for de tre nominerede endelig røbede årets vinder.

Ikke færre end 48 journalistiske projekter var indsendt af kollegaer, redaktører, læsere, lyttere og seere som bud på kandidater til Cavlingprisen 2020. Kun tre blev nomineret af Cavling-komitéen. Og folkene bag sad ranke og klar med nerverne i skødet på skærmbilledet, mens de ventede på afgørelsen.

Udover Anders Legarth Schmidt er der tale om journalist på Politiken Lars Halskov, som sammen med Mikala Krogh og Niklolaj Scherfig var nomineret for dokumentaren ’Skandinavian Star’, hvor de over seks afsnit endevender ulykken, hvor 159 mennesker for 30 år siden omkom på den brændende færge.

Og så var også Kim Maintz, Sara Munck Aabenhus og Michael Bech - nomineret for deres afdækning af grov og uværdig behandling af ældre, demente i dokumentaren ’Plejehjemmene bag facaden’, som mange sikkert vil huske fra TV 2 for optagelserne med skjult kamera af den demente 90-årige Else hængende i selen over sin seng, hvor hun klagede sig, mens personalet på plejehjemmet i Århus insisterede på, at hun skulle besørge direkte ned i en ble på sengen. Eller 91-årige Niels i Randers, der fik lov at gå rundt i time efter time uden at kunne få hjælp til at gå på toilettet.

Kryber ind i kroppen på læserne

»Du formår på enestående vis at vinde tillid fra de unge og deres forældre, fra personalet, fra systemet, der ofte føler sig under anklage, og i sidste ende også fra alle os, der læser med«, sagde Tine Gøtzsche, da hun kårede Anders Legarth Schmidt til årets cavlingvinder.

Og fortsatte:

»Dine fortællinger de kryber ind i kroppen på læseren. Billeder, du skriver frem, bliver siddende på nethinden. Man kan næsten fysisk mærke panikken over en dør, der ikke virker. Man begriber, hvorfor det er så vigtigt at finde alle potentielt farlige redskaber i en toilettaske, og man rystes over en dreng, der insisterer på at stå op i flere døgn«.

»Du fortæller afdæmpet og loyalt, og du viser os, hvor svært det er at hjælpe de unge. Hvor kompliceret det er at nå dem og give dem en vej videre i livet«.

Prisen udløste noget nær en eksplosion i journalistens stue, kunne man se på skærmbilledet. En et vulkanudbrud af glæde. Hvorefter han takkede alle, der har medvirket i fortællingen. Frem for nogen de unge psyisk syge.

»At de har taget sig tid og haft lyst og mod - især mod - til at fortælle mig om deres oplevelser og deres tanker, det er jeg simpelt hen så taknemlig for, og jeg håber, at alt, hvad de har fortalt mig, og alt det som står i artiklerne, kan inspirere andre, også unge til at der også kan være en vej ud af det, at man godt kan få det bedre, selv om man har haft det rigtig svært«.

Mette Frederiksen var med

Anders Legarth Schmidt har sin egen, personlige grund til at ønske, at tabuet om psykisk sygdom løftes endnu mere, end det allerede er sket i de forgangne årtier. Hans mor tog nemlig livet af sig, da han var tre år. Efter en række depressioner. Og da han selv var barn, var det ikke noget, man talte om.

Så meget desto stærkere en oplevelse var det for ham, da psykisk syge teenagere i serien ligefrem satte en ære i at tale om deres oplevelser for at hjælpe med til at gøre det muligt for andre. Børn og unge med diagnoser, alvorligt syge og indlagt i uger og måneder.

»Og at sidde der og tale med unge mennesker på 15 år, som siger, at det er vigtigt for dem at fortælle, hvordan det er at være dem, fordi det er svært for samfundet at forstå og tale om. Jamen, jeg var ved at tabe både næse og mund. Og for mig personligt var det selvfølgelig fuldstændig vildt at opleve«, siger han.

Pressens minister, statsminister Mette Frederiksen sagde i en kort tale, at »den ægte demokratiske samtale« utvivlsomt har fået ringere vilkår i en tid med algoritmer og ekkokamre på sociale medier. Og at de etablerede mediers kritiske, men anderledes faktuelt baserede rapportering er vigtig i en tid med polarisering og pandemi.

