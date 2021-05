Skarp Politiken-kommentator bliver chef på nyt medie

Medieforsker og Politiken-skribent Søren Schultz Jørgensen bliver ansvarshavende chefredaktør for det nye nyhedsmedie Vid&Sans.

Det oplyser Aarhus Universitetsforlag, der står bag det nye medie, i en pressemeddelelse.

»For en medienørd, der har brugt hele sit arbejdsliv på at pendle mellem den praktiske journalistik og medieforskningen, gives der simpelthen ikke noget mere spændende end at få lov til at prøve at udvikle en ny tids folkeoplysning. For det er, hvad Vid&Sans skal være. Og vores analyser viser ekstremt tydeligt, at borgerne faktisk tørster efter en ny slags aktualitetsstof – baseret på forskning og nuancer – som modvægt til et nyhedsbillede, der opleves som larmende og konfliktpræget«, udtaler Søren Schultz Jørgensen selv.

Søren Schultz Jørgensen kommer fra en position som selvstændig medieforsker og rådgiver i regi af virksomheden Kontrabande, som han har ejet og drevet siden 2006.

Igennem de seneste to årtier har han gennem undersøgelser og udgivelser – samt faste kommentarer i Politiken – etableret sig som en flittig og skarp iagttager af medieudviklingen. Som rådgiver har han leveret analyser og udviklet koncepter til mere end 100 medier i Danmark.

Rekordstort etableringstilskud

Aarhus Universitetsforlag fik for en måned siden 3,1 millioner kroner i støtte fra Kulturministeriets Medienævn til at udvikle nyhedsmediet Vid&Sans – det er det største etableringstilskud, der er blevet givet de seneste fem år.

Det nye nyhedsmedie skal udkomme digitalt flere gange ugentligt med forskningsbaserede nyheder i tekst, lyd og grafik.

Søren Schultz Jørgensens første opgave som chefredaktør bliver at udvikle det endelige koncept for Vid&Sans – samt sammensætte den redaktion og organisation, der kan bringe det i luften til efteråret.