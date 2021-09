Jyllands-Posten udvider med fire nye jyske lokalredaktioner

Der begynder så småt at vise sig en tendens i det danske mediebillede. B.T. annoncerede sin udvidelse for to uger siden, og onsdag er det så Jyllands-Postens tur.

Mediet, der har hovedsæde på havnen i Aarhus, spreder sig således ud til nærliggende større byer. Nemlig Vejle, Horsens, Randers og Viborg, hvor det vil oprette lokalredaktioner.

De fire nye redaktioner skal fungere under den samlede betegnelse ”JP Lokal”, skriver mediet i en pressemeddelelse onsdag.

Den ansvarshavende chefredaktør for JP Lokal bliver Viggo Lepoutre Ravn. Han skal sørge for at være nærværende hos de lokale borgere.

»Det er afgørende for vores nye lokale medier, at vi forstår, hvad der optager dem (borgerne, red.), og hvad det er for ting, der påvirker vores hverdag, samt hvor vi sætter vores kryds til et kommunalvalg«, siger han.

»Skal vi det, skal vores dagsorden, være læsernes dagsorden«, lyder det.

Rekrutterer 18 nye journalister

Ifølge Lars Kabel, der er medieforsker hos Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, giver udbredelsen mening på flere måder.

»I medieverdenen er der ikke så mange udvidelsesmuligheder inden for den generelle beskrivelse af det store samfund«.

»Der er så mange aktører, som er så veletableret og udbyggede, så hvis medierne skal finde et ledigt frirum, så skal de søge tættere på den lokale virkelighed«, siger han.

Og så er udvidelsen et opgør med den tendens, hvor de fleste medier i flere år har bevæget sig væk fra de lokale områder af økonomiske grunde, mener han.

»Men det her viser jo en fantastisk tro på en forretningsmodel, der viser fremad«, siger han.

Men han hæfter sig også ved, at udvidelsen sker i fire byer, hvor Jysk Fynske Medier, der ejer de fleste lokale dagblade, har sin daglige gang.

»Det er jo et offensivt angreb på nogle positioner, som Jysk Fynske Medier har siddet alene og solidt på i årtier«.

»Men man kan jo også overmætte et marked. JP ser det nok sådan, at den stærkeste kommer til at vinde«, vurderer medieforskeren.

Jyllands-Posten har rekrutteret 18 journalister til de nyoprettede stillinger i de fire jyske byer.

