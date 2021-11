Chefredaktør på Ekstra Bladet siger op

Endnu en topchef forlader Ekstra Bladet.

Ledende chefredaktør Pernille Holbøll har sagt sit job op til fordel for en stilling i bettingselskabet Better Collective. Det fremgår af en pressemeddelelse.

Pernille Holbøll er i skrivende stund på barsel fra sit job på Ekstra Bladet og indtræder i sin nye stilling som direktør for group branding og media hos Better Collective 1. marts.

I en pressemeddelelse fra JP/Politikens Hus udtaler Holbøll, at hun har haft en »fantastisk tid« på Ekstra Bladet, og at hun er stolt af de journalistiske resultater, hun opnåede på avisen.

»Nu er der en ny ansvarshavende chefredaktør og en ny strategi, og den skal de have lov til at arbejde med i fred. Jeg glæder mig til at prøve noget andet, men kommer til at savne de utroligt dygtige og fantastiske medarbejdere på Ekstra Bladet«, siger hun.

Uenighed om bordellomor

Opsigelsen kommer efter en uge, hvor Ekstra Bladets ansvarshavende chefredaktør Henrik Qvortrup offentliggjorde et nyt slogan (’Når ingen andre tør’, red.) og en ny strategi for avisen, der blandt andet går ud på at slå B.T. af pinden som landets mest besøgte mediesite.

Og Pernille Holbølls afsked får ingen betydning for den del, understreger Qvortrup over for Mediawatch.

»Pernille Holbøll har ydet en stor indsats for Ekstra Bladet, men nu kører vi videre med en ny strategi, som jeg har beskrevet. Og ja, det er fuldstændigt indlysende, at det digitale har en stor betydning for Ekstra Bladet. Det havde det før Pernille Hollbølls fratrædelse, og det har det også efter«, siger Qvortrup.

Tidligere på ugen sagde Henrik Qvortrup i et interview med Berlingske, at det var en fejl, at avisen tidligere på året sagde undskyld for at have kaldt tidligere statsminister Helle Thorning-Schmidt »bordellomor« i forbindelse med en prisuddeling.

Den undskyldning blev oprindeligt givet af netop Pernille Holbøll. Men ifølge Qvortrup var det et knæfald for eliten: