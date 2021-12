22 europæiske priser til Politiken

European Newspaper Award 2021 har prisbelønnet otte digitale projekter fra Politiken. Det er 23. gang de europæiske priser bliver uddelt, og der blev kigget på mere end 4.000 bidrag fra 161 aviser fra 24 lande. Politiken fik i alt 22 priser ved dette års prisuddeling.

»Det er endnu engang en fornøjelse at se, at vi bliver anerkendt for vores store digitale satsninger. Ikke mindst når de præmierede satsninger spænder over alt fra madopskrifter til en feature om kryptovaluta,« siger Johannes Skov Andersen, chef for Politiken Fortæller.

De otte digitale vindere er:

Fortællingen om kryptovalutaens succes: De digitale guldspinnere. Den er skabt af digital fortæller Alexander Sjöberg, layouter Rasmus Vendrup og animator Kristian Jensen. Tilliden dør i mørke er en infografikbåret fortælling om den skrøbelige sikkerhed på landingsbanen i Københavns Lufthavn, som hvert år har ansvaret for 30 millioner passagerers sikkerhed. Og sikkerheden går forud for alt andet, siger lufthavnen. Den skræmmende formidling er resultatet af et tæt samarbejde mellem infografiker Asmus Lauridsen, animator Kristian Jensen og journalist Michael Thykier. Politiken Mad som er helt sit eget selvstændige univers, hvor du netop nu kan finde 24 nye favoritopskrifter og skrue op for madglæden i december. Donald J. Trump blev præsident for De Forenede Stater. Og ændrede samtalen for os alle – tweet for tweet. Illustreret, kommenteret, animeret og oversat af Nima Hajarzadeh, Alexander Sjöberg, Kristian Jensen og Tonny Pedersen. Politiken Fokus er en samling af samlinger. Det er lidt en svær kunst at få noget så komplekst til at se så appetitligt ud, men det er lykkedes for vores udviklingsafdeling med digital designer Mette Højlund i spidsen. Spisekammer eller uranmine? Digital fortælling om Grønlands historiske valg. Valdemar Ren og Adam Klixbüll Eisenhardt står bag foto, video, layout og ord. Rasmus Vendrup har lavet det visuelle koncept. Kim Kanonarm er rigtig, rigtig god til at spille arkadespil. Jeppe Dong Abrahamsen og Nima Hajarzadeh har skabt fortællingen. FOTO 2021 vinder i den svære cross kategori, hvor kriteriet er at publiceringen – både digitalt og på papiret – skal gå op i en højere enhed. Det sørger redaktør Henriette Lind for år efter år i tæt samarbejde med layouter Rasmus Vendrup. Fotografiet er og bliver en hovedhjørnesten på Politiken.





Selvom det digitale design fylder mere og mere, så leveres der stadig spændende visuelle oplevelser på papiret i de europæiske aviser. Pandemien er allevegne og har derfor også sat sine tydelige spor ved prisuddelingen i European Newspaper Award 2021, hvor nyhedsmediernes bedste visuelle projekter fra den langvarige krise har domineret over andre stofgenrer.

Politiken er vi glade for at kunne begå os visuelt på det stofområde på avissiderne.

Avisen har således fået en pris for vores store indsamling af tegninger fra hele den covide verden. 112 tegnere bidrog fra 44 lande og et stort udvalg blev trykt i PS den 7. marts med varedeklarationen: ’Men pas på! Det er ikke kun corona, der smitter. Det gør latter også”.

,Der var til gengæld ikke så meget at grine af da AstraZeneca-vaccinerne blev stoppet på grund af den potentielle fare for blodpropper. På det tidspunkt havde 150.000 danskere allerede fået deres første stik og der var konstateret 11 blodpropper. Den problematik blev på vores forside den 15. april visualiseret i en infografik med hele 150.000 små røde prikker og sølle 11 små blå prikker, der druknede i mængden af røde prikker, som stof til eftertanke.

Dagen efter fik fotograf Mads Nissens fotografi ’corona-englen’ så hele forsiden fordi det blev kåret som verdens bedste foto. Og sidst, men ikke mindst, takkede landsholdets store profil Christian Eriksen ja til at blive fotograferet til EM-sektionens forside 11. juni – selvfølgelig med mundbind. Altså samlet set fire priser til meget forskellige corona relaterede projekter.

Se papirvinderne her, herunder den minimalistiske 9/11 forside, agent 007’s woke-udvikling, byens 11 cykeltyper og Bøgers forside, der vælter sig i Instagram hjerter.

Slutteligt skal der lyde ros til Politikens dygtige visuelle medarbejdere, der sammen har præsteret så mange priser.