Effekt mellem Pussy Riot og mexicanske brydere: Guccis marskandiserstil smitter de andre designere Der er hård kamp om opmærksomheden under de store modeuger. Elefanthuerne er et eksempel på, at topdesignerne har sluppet håndbremsen.

Fans af flere internationale topdesignere kan komme i konflikt med det nye danske maskeringsforbud, hvis en bestemt stilretning fra de aktuelle modeuger bliver udlevet på gadeplan.

Den altid skarpe Raf Simons, der er chefdesigner for Calvin Klein, klædte sine New York-modeller i spraglede, strikkede elefanthuer, mens Gucci præsenterede lignende hovedpynt i Milano og opnåede en effekt et sted mellem Pussy Riot og mexicanske brydere.

Det så både sjovt og cool ud, og da den slags detaljer har det med at forplante sig ud i modesystemet, kan det blive et travlt efterår for lokale betjente, hvis balaklava-klædte, vinterkoldefashionistaer vurderes at forbryde sig mod dansk lovgivning, når de næste efterår og vinter skjuler ansigtet bag moderigtig strik.

Elefanthuerne er et eksempel på, at flere af modens topdesignere har sluppet håndbremsen, dyrker det fjollede og opsøger løsslupne muligheder. Det er et indslag, der gør sig godt på Instagram, hvor den vigtigste del af modebranchens kommunikation foregår, og fra Raf Simons og Gucci til Burberry og Marc Jacobs er der de seneste uger virkelig blevet spillet op til kameraerne.

Retro med stil

Modeugesæsonen er tæt på at peake. Efter stop i New York, London og Milano er man netop gået i gang i Paris. Catwalken ligner sig selv, men selv om der stadig poseres og kindkysses, bliver det mere og mere tydeligt, at den digitale udvikling gør ondt på de mærker, som ikke formår at trænge igennem. Der er ikke penge i at være en del af et anonymt midterfelt.

Det oplever selv en markant designer som Marc Jacobs, der har hyret nye folk til at rette op på økonomien og finde en niche til hans miks af glamour og frækhed.

Den 54-årige amerikaner med en fortid hos Louis Vuitton valgte denne gang at gå all in på en hyldest til 1980’ernes Yves Saint Laurent med brede skuldre, store hatte og masser af volumen i frakker, bukser og tørklæder. Det hele i en farvepalet domineret af violet, blå og sort.

Avisen Le Parisien noterer, at Marc Jacobs ved at reproducere YSL’s look rammer »et udtryk, der virker let og komfortabelt«. Om retrostilen så kan vende økonomien i firmaet, er en anden sag.

Denne type af kollektion, hvor referencerne bæres uden på tøjet, dukker op med jævne mellemrum. Hyldester kan bruges som et kreativt pusterum, som når en musiker indspiller en coverplade, men for designeren Jeremy Scott er de tæt på at være selve værket. Han har udviklet italienske Moschino til ren pop-art med et mylder af henvisninger til andre mærkevarer. Fra McDonald’s-uniformer til tegneseriefigurer.

Hans seneste projekt er en opdatering af et 1960’er-look, der gjorde, at modellerne ved showet i Milano lignede moderne udgaver af Jackie Kennedy og Marilyn Monroe – i stewardesseuniformer. Det var noget med nederdele til lidt over knæet, blokfarver og pilleæskehatte, gerne i pink eller Prince-lilla. Moschino-tøjet ligner en feberdrøm for Modesty Blaise-fans og virker som en stram modgift til den form for marskandiserfund, der ellers er blevet den dominerende tendens i kølvandet på Guccis revival. Under chefdesigner Alessandro Michele har det italienske luksusmærke de seneste år ramt en guldåre og satser stenhårdt på, at delvis kønsneutralt tøj i farver som grøn, brun og rød igen kan opfattes som smart. Det går over al forventning, og Gucci melder om en salgsfremgang for slutningen af 2017 på 43 procent i forhold til året før.

Kulørt rodebutik

Micheles vision for sæsonen efterår/vinter 2018 virker mindre klar. Showet var opbygget omkring en operationsstue, og tidligere tanker om stringent design var afløst af alt godt fra secondhand-butikken: tern, jakkesæt til kvinder, remixede college-jakker, blomsterprint, frynser, plisseringer og besætninger, der kunne stamme fra en bordløber. Spas og gak, men ikke så let at forelske sig i som designerens stilskabende kollektioner fra 2015 og 2016. Bortset fra elefanthuerne, selvfølgelig.

Der er stadig stilrene minimalister derude, men de er færre end for få år siden. Den skarpe, urbane stil lever hos for eksempel Jill Sander og Giorgio Armani, der kan flirte med lidt print, men ellers holder sig på den voksne side af modens spilleplade.