Lady Gaga giver 74 shows i Las Vegas og får en million dollar per aften Med en ny rekordstor kontrakt forpligter stjernen sig til at optræde i spillebyen i to år.

Frank Sinatra har gjort det, Céline Dion har gjort det, og nu har også Lady Gaga også landet et såkaldt residency i Las Vegas og skal i løbet af to år give hele 74 shows i forlystelsesbyen.

Og til en løn på cirka en million dollar per styk. Det skriver Variety.

I de senere år har ørkenbyens scener været i hård konkurrence om at tiltrække de største stjerner for at kunne få fulde huse til deres store shows. Og det har betydet, at spilleglade gæster har kunnet tage en pause og sætte sig i bløde sæder for at opleve Bruno Mars, Cher, Backstreet Boys, Mariah Carey, Elton John og Jennifer Lopez.

En fast Vegas-tjans har tidligere haft ry for at være sidste stoppested før karrierens grav for store musikere. Som det skete for blandt andre Elvis Presley og Dean Martin. Men sådan er det ikke længere. De store shows er attraktiv, fast indtjening for stjerner, der gerne vil have en pause fra landevejen.

Og det kan meget vel være et ønske for Lady Gaga, der i september blev tvunget til at udsætte sin europaturne på grund af kroniske smerter i benet som følge af fibromyalgi.

Om den store kontrakt siger Lady Gaga i en pressemeddelelse: »Det har været en livslang drøm for mig at optræde i Las Vegas. ... Jeg vil efterlade mit hjerte på scenen hver eneste aften«.

Lady Gagas Las Vegas-showrække begynder i december 2018 på MGM’s Park theater.