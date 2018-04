Et svært album om, at det går ad helvede til Jean Grae og Quelle Chris har lavet et satirisk album, hvor de driller samtiden – og kludrer rundt i alt for fortænkte musikeksperimenter.

Jeg har famlet efter de rigtige beskrivelser af den dynamiske duo Jean Grae og Quelle Chris, hvis særprægede blanding af musikgenrer og sort satire er en kategori helt for sig.

Førstehåndsindtrykket er, at de lyder som to postmoderne beatpoeter, der har viklet sig ind i improviseret hiphop, jazz, samfundskritik, satire og soul.

Producer og rapper Quelle Chris er oprindeligt fra Detroit, men bor i New York og den sydafrikanske rapper Jean Grae, som bedst er kendt under speudonymet What? What?, er bosat i Brooklyn. Jean Graes virkelige navn er Tsidi Ibrahim. På forsidebilledet af deres album ligner duoen skolegårdens outsidere, som står og kigger ind på de absurde scenarier i samfundet.











Jean Grae, Quelle Chris: Everything is fine. Mello Music Group

Albummet er produceret så snørklet, at man lytter ekstra godt efter de mange lag og detaljer i musikken, som er komisk og legesyg hiphop, der minder om navne som Outkast og MF Doom og indierock fra navne som Tv on the Radio.

Musikken giver i det hele taget mindelser om en strømning, der herskede for ti år siden, da indierocken huserede, og avantgardistiske genreblandinger var i høj kurs.

De mange lag og detaljer i lyden skal understrege den abstrakte verden, duoen beretter om, en verden, hvor heltene er faldet ned fra deres piedestaler.

Jean Gray og Quelle Chris fortæller om tabte helte som Bill Cosby, apati, om fake news, og om forskellige moderne arketyper, som de møder på gaden, fra hipstere til hustlere. De laver nærmest en slags ’Kender du typen’ over moderne arketyper på det spøjse, men nærmest etiopisk jazzede nummer ’Gold Purple Orange’.

Et af de mest hypnotiserende og vellykkede numre er ’Breakfast of Champions’, der lyder som psykedelisk 70’er-rock eller en indmeldelsesblanket til at være med i en selvmordssekt.

Desværre er det svært at koncentrere sig om de komiske elementer i deres musik på dette album, fordi den mærkværdige musik fylder så meget i ørerne og snakker i munden på deres spoken word-lignende konspirationsteorier om livet og samfundet.

Jean Grae og Quelle Chris univers kan være lidt svært at opholde sig i, jeg bliver decideret rundtosset af deres produktioner, og det er måske tilsigtet, at de arbejder med utilpasheden som grundtone og modarbejder det tilbagevendende mantra ’Everything is fine’, som bliver sagt så meget mellem sangene, at man får nøjagtigt den modsatte følelse.

Albummet er interessant at bevæge sig ind i, fordi det vil i konflikt med lytteren, men det kan være svært at høre budskaberne helt klart

På nummeret ’Everything is still fine’ får de besøg af skuespilleren Nick Offerman, som bedst er kendt som den skeptiske kultfigur Ron Swanson i tv-serien ’Parks and recreation’, derfor er der en tydelig ironi, når han siger ‘Everything is fine/ You don’t have to do anything about issues that don’t effect you, why would you? These things figure themselves out’.

Det er svært ikke at høre en underliggende Donald Trump-kritik på det her album, som kommer anstigende med en lille vrede over, at verden er splittet. Apatien, afstanden til virkeligheden og surrealismen blive udtrykt med sortsynet satire og latterliggørelse af mageligheden, og albummet er en kritik af, at der ikke er en vilje i verden til at ændre på polariseringen i samfundet.