Nephew har en ny plan: De vil have 15.000 mennesker i Jyske Bank Boxen til at synge med på 'Op al den ting, som Gud har gjort'

»Nå, nu er der kommet en korpige med i Nephew«.

Sådan har det lydt fra flere sider, efter at det kom frem, at bandet har fået et nyt medlem, nu hvor det er tilbage efter seks års pause.

Men Marie Højlund er så meget mere end en korsanger.

»Det er slet ikke den rolle, min stemme har. Den er mere en del af kompositionerne, ligesom et instrument kan være det«, siger hun.

Nephew Dansk rockgruppe dannet i Aarhus i 1996. Medlemmer: Sanger, sangskriver og keyboardspiller Simon Kvamm, guitarist Kristian Riis, trommeslager Søren Arnholt Rasmussen, keyboardspiller m.m. René Munk Thaulund, bassist Kasper Toustrup samt (fra efteråret 2017) vokalist, keyboardspiller, guitarist Marie Koldkjær Højlund. Albumdebuterede i 2000 med ’Swimming Time’. Gennembrud i 2004 med albummet ’USADSB’. Har siden udgivet følgende studiealbum: ’Interkom kom ind’ (2006), ’DanmarkDenmark’ (2009), ’Hjertestarter’ (2012). Udvalgte priser: Nordic Music Awards 2004 (årets nye danske artist), Gaffa-prisen 2004 (bl.a. årets danske band), Årets Steppeulv 2005 (bl.a. årets danske livenavn), Danish Music Awards 2005 og 2007 (bl.a. årets danske gruppe). Vis mere

Og faktisk er det sådan, at vokalisten, musikeren og lydkunstneren Marie Højlund ud over at bruge stemmen også spiller både keyboards og guitar, og så er hun – sammen med sine fem nye bandkammerater – med til at skabe musikken. I forbindelse med at Nephew gør comeback, har bandet valgt at prøve uden sin mangeårige faste producer. Nu producerer gruppen selv, og i den fase spiller Marie Højlund, der har en ph.d. i lyddesign, en meget stor rolle.

Det lyder som en ordentlig mundfuld at træde ind som nyt medlem i landets største elektrorockorkester, der foreløbig har solgt omkring 400.000 eksemplarer af albumudgivelser som gennembruddet ’USADSB’ fra 2004 og – senest – ’Hjertestarter’ fra 2012.

Men Marie Højlund virker ikke skræmt over at entrere en musikalsk supertanker som Nephew. Hun og Simon Kvamm udstråler ligeværdighed, da vi mødes en morgen på Glyptoteket i København for at snakke om, at det er et forandret Nephew, som i næste uge udgiver den anden af i alt fire ep’er, der skal komme fra gruppen i år, og til sommer skal spille på Roskilde Festivals største scene.

Det er tredje gang, Nephew skal spille på Orange Scene. Men det er første gang, Marie Højlund skal stå der. Om det siger hun:

»Jeg er ikke bange for at stå foran så mange. Det kan være lige så skræmmende at spille for ti mennesker i en lille sal«.

Ud over at Marie Højlund er kommet med i bandet, er det også på en anden væsentlig måde et forandret Nephew, der er tilbage.

I 2018 har det stadionegnede band besluttet sig for at lære deres publikum at synge med på gamle, danske klenodier, der traditionelt lever i institutioner som højskoler og kirker.

I armene på det redefinerede band med Marie Højlund om bord får for eksempel ordene »Hvad var det dog, der skete?« og resten af Kaj Munks ’Den blå anemone’ en forunderlig ny og åben klang.

Nephews interesse for den sang og andre gamle danske salmer og sange hænger uløseligt sammen med, at Simon Kvamm og Marie Højlund sidste år samarbejdede om forestillingen ’Lyden af de skuldre vi står på’ på Aarhus Teater.

Sangene fra skattekisten

38-årige Marie Højlund og 43-årige Simon Kvamm er begge opvokset i Silkeborg, men kendte ikke hinanden, før de sidste år arbejdede sammen om musikken til Aarhus Teaters og Aarhus Festuges teaterkoncert.

I den fortolkede en række skuespillere sange som folkevisen ’Drømte mig en drøm i nat’, H.C. Andersens tekst til ’I Danmark er jeg født’, Brorsons og Berggreens ’Her vil ties, her vil bies’ og en række andre mere og mindre kendte gamle sange og salmer.

Arrangementerne stod Marie Højlund for sammen med sin tekniker- og producerkollega Anders Boll fra Aarhus. Simon Kvamm remixede numrene, og undervejs i processen med at skabe musikken sendte Simon Kvamm og Marie Højlund lydfiler frem og tilbage til hinanden.

»Da jeg sendte mine første bearbejdninger af Simons ting, kendte vi ikke hinanden, og jeg anede ikke, hvad han ville synes om det. Det var som at lukke et andet menneske ind i noget meget personligt uden at forklare sig først. Det var ret vildt«, siger Marie Højlund, hvorefter hun og Simon Kvamm siger i munden på hinanden:

»Det var meget utrygt«.

Simon Kvamm fortsætter:

»Men jeg tror, vi begge havde en fornemmelse af, at det kunne være spændende at kombinere noget af det, vi kommer fra i den rytmiske verden, med noget af det, vores arv, vores sangskat kan«.

’Sig månen langsomt hæver’, ’Septembers himmel er så blå’ og forestillingens andre sange bliver normalt sunget i »fodformede sammenhænge på højskoler eller i kirker«, som Simon Kvamm siger. I ’Lyden af de skuldre vi står på’ fik sangene andre klange, og hans samarbejde med Marie Højlund var så inspirerende, at han gerne ville have hende med i et nyt kapitel af Nephew.

Nephew som bijob

Det var aldrig planlagt, om og i så fald hvornår Nephew skulle begynde at spille sammen igen. Økonomisk ville alle medlemmerne af bandet kunne klare sig uden det. Selv om Nephew siden 2004 har været et af landets mest populære bands, har gruppen ikke på noget tidspunkt været medlemmernes primære levevej, siger Simon Kvamm:

»Det har altid været et af vores dogmer, at man som medlem af det her band ikke må kunne komme og sige til de andre, at nu har man brug for, at Nephew tager ud at spille. Så man kan betale sin husleje«.

Alle har hele tiden haft andet end bandet at leve af. Trommeslager Søren Rasmussen arbejder for festivalerne NorthSide og Tinderbox. Keyboardspiller René Thalund spiller i forskellige bands, blandt andet Gangway. Bassist Kasper Thoustrup er læge, og guitarist Kristian Riis er iværksætter og har som sådan netop grundlagt en nordisk kulturambassade i Los Angeles.