To hjerter: Justin Timberlake gav en gabende kedelig koncert med besynderlige afbrydelser Justin Timberlake, som ellers har stået bag en perlerække af hits, gav en gabende kedelig koncert med lidt for mange lejrbålssange og en alt for lidt karismatisk tilstedeværelse på en scene.

Justin Timberlake har erklæret, at han er en mand af skoven. De fleste kender ham nok nærmere som en mand af 90'ernes boyband æra, hvor han storhittede med gruppen N' Sync, de kender ham som en mand af store 00'er hits som 'Like I love you', 'Rock your body', 'Señorita', 'Cry me a river', og senest, en mand af »ja-hat« hits som 'Can't stop the feeling'.