Mageløse Madonna: 5 ting, du måske ikke vidste om 'The Queen of Pop' Madonna bliver 60 år i dag, og Politiken har samlet tal og citater, der giver et bedre billede af popdronningens meritter.

I dag fylder Madonna 60 år. Hvem skulle have troet det?

I dagens anledning har vi samlet fem tal fra hendes imponerende karriere - og garneret det med et par citater. Husk også at læse musikredaktør Simon Lunds fødselsdagsportræt af en af klodens største stjerner gennem tiderne:

1. 20 år på hitlisterne

I intet mindre end 1.073 uger har Madonna haft et album på hitlisterne i Storbritannien. Med lidt hurtig omregning svarer det til lige knap 20 års tilstedeværelse i toppen af pophierarkiet - fra udgivelsen af debutalbummet 'Madonna' fra 1983 og op til hendes nyeste udgivelse, 'Rebel Heart', fra 2015.

Opsamlingsalbummet 'Immaculate Collection' fra 1990 lå sammenlagt på hitlisterne i 338 uger og solgte mere end 30 millioner eksemplarer.

2. Hun har toppet 12 gange

Madonna har i sin mere end 35 år lang karriere haft 12 albums til at ligge øverst på albumhitlisten i Storbritannien.

Jeg ville ikke være blevet til det, jeg er, hvis ikke jeg havde haft så mange gammeldags dogmer og værdier at gøre oprør mod Madonna

3. Hun er den rigeste kvinde i musikbranchen

Der er mange penge at hente i showbusiness. Det kan Madonna skrive under på, for i karrierens løb har hun tjent 580 millioner dollars på alt fra musik til mode og sodavandsreklamer. Det svarer rundt regnet til 3,8 milliarder kroner. Det er lige til at leve for. Det gør desuden, at hun er den rigeste kvindelige musiker i verden. Det skriver magasinet Forbes i deres seneste opgørelse over stjernernes formuer.

4. Madonna sælger bare bedre

Mange af de førnævnte dollars har hun tjent på at turnere kloden rundt og på salg af plader. I skrivende stund har hun solgt 300 millioner albums, hvilket gør hende til den bedst sælgende kvindelige musiker nogensinde ifølge Guinness Rekordbog.

Jeg er mit eget eksperiment. Jeg er mit eget kunstværk Madonna

5. Har haft tophits i fire årtier

Der har snart sagt ikke været et af de foregående fire årtier, hvor Madonna ikke har domineret hitlisterne i et eller andet omfang. Således har 46 af hendes singler været i top 5 på hitlisterne. Det er kun overgået af Elvis. Hitparaden startede med 'Like a Virgin' i 1984 til 'Celebration' i 2009.

Everyone loves you when they're about to cum Madonna

Kilder: BBC, Wikipedia, Forbes og Guinness World Records