5 hjerter: Julia Holter lytter til vanviddet i verden, og det kommer der stor musik ud af Med ’Aviary’ – en visionær og forvirrende rejse gennem sindets kakofoni i en verden, der smelter – har Julia Holter begået sin karrieres foreløbige hovedværk. Til sommer kan hun opleves på Roskilde Festival.

Det har altid været svært helt at begribe, hvilken slags musiker Julia Holter er. Hun passer ikke rigtig ind nogen steder. Alligevel befinder hun sig alle steder.

Hun sætter sig mellem stolene og lader sig falde gennem kaotiske verdener af lyd.

Og med store følelser og øret fuld af pop graver hun sig hele vejen op igen. Man hører det hele ske.

Hendes musik havde fra begyndelsen noget teoretisk og idiosynkratisk over sig; den krævede lytterens fulde opmærksomhed og emmede af viden og alvor. For mig har det ofte føltes lidt som lektier at komme i gang.

Albumanmeldelse









Julia Holter: Aviary. Domino.

Man kan blive så rastløs som lytter i en tid, hvor opmærksomheden altid mødes af noget, der er bedre til at fastholde den. Netop det er også en grundproblematik, Holter spiller på i sin musik, der rastløst leder efter nogle strukturer at holde fast i.

Kompromisløst og visionært

Julia Holter skaber værker med en begyndelse, en midte og en slutning.

Debuten ’Tragedy’ tog konceptuelt udgangspunkt i et stykke af Euripides, og siden har hun trukket på systemer og sprog, på litteratur og lingvistik og dunkel symbolik – på den måde minder hun en del om Laurie Anderson.

Hendes femte album, ’Aviary’, er det mest kompromisløse og visionære, hun har lavet – det er sjældent, at man hører noget i dag, der så naturligt både finder et hjem i poppen og i kompositionsmusikken.

Ligesom man måske troede, at Holter havde forladt avantgarden med nogle sange, der bare gik rent ind – med ’Loud City Song’ fra 2013 og især ’Have You in My Wilderness’ fra 2015 – er hun her tilbage med et værk, der over 90 minutter nægter at indordne sig, som finder sine helt egne veje, og som ligner karrierens foreløbige hovedværk.

’Aviary’ maler store detaljerede universer, lader lytteren komme ind fra alle sider og opdager undervejs, hvordan man kan bebo dem. Det er en totalt fri og fordomsfri musik, og det er slående, hvordan alle modsætningerne i Holters musikalske temperament forenes i et og samme projekt, der ifølge Holter selv undersøger sindets kakofoni i en verden, der smelter. Det er pop, der også vil udforske lydenes materialitet og mindste bestanddele.

Og mens ’Aviary’ lægger ud i et kaotisk ingenmandsland, hvor man hører strygerne og guitarerne fægte i blinde, finder hun efterhånden midlertidige hjem i det melodiøse, der helt uventet opstår som små øer at ånde på.

Med lån af en linje fra en Etel Adnan-novelle forestiller hun sig at være fanget i en voliere med skrigende fugle. Det ligner et billede på eksistensen i en tid, der har for meget at tilbyde, en tid med alle mulige økologiske og politiske skandaler og for mange stemmer, der vil høres.

En modig rejse gennem kaosset

Pladens første del er kølig og mere maskinel, men tonen bliver løbende varmere. Fra en kompromisløs bearbejdelse af lydene omkring os til en overgivelse til sangen og skønheden, man først hører på ’I Shall Love 2’, der pludselig er der med en simpel idé og nogle store følelser.

Sangen forsøger at tæmme sit eget hysteri, men overgiver sig til forelskelsen. Det er et svimlende smukt nummer og en født klassiker.

»I am in love/ what can I do«, synger Holter og bygger døsigt op til den helt store forløsning med det mantraklingende ’I shall love’. Først var der diskret trommemaskine, flader af trompet og flydende kontrabas, små bevægelser mellem få akkorder, en vokal med tilbageholdt inderlighed og en guitar, der hilser på The Velvet Underground.