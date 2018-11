Fra ’More Blood More Tracks’. The Bootleg Series #14. Sony/Columbia

Piratudgivelser er kommet som stort bokssæt: Nu har verdens Dylan-fans for alvor fået noget at tale om Bob Dylans legendariske 'Blood On The Tracks’-album blev indspillet i flere omgange dengang i 1974, og siden har diverse piratudgivelser floreret. Dylanolog Henrik Vesterberg har lyttet til den nye udgivelse af seks cd’er fra Sony/Columbias Bootleg Series.