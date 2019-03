The Queen of Funk er tilbage, men den 12 år gamle vinderformel virker ikke længere

Chaka Khans nye album har for mange smarte tricks, men alt for lidt Chaka Khan.

Det var lige til tiden, da Chaka Khan i 1984 toppede et forrygende årti som the Queen of Funk med Prince-sangen ’I Feel For You’.

Chaka Khan: Hello Happiness. Diary/ Universal

Gnistrende electro-funk med hiphopkant fra Melle Mel og soulvarme fra Stevie Wonders mundharpe.

Efter afstikkere til jazz og coverversioner samt 12 års pause vender Chaka Khan nu tilbage til den gamle vinderformel af fortidens disco-funk i en moderne produktion. Dengang i 1980’erne dikterede Chaka Khans dansebefalende stemme tidens lyd. I dag er det desværre omvendt.

Major Lazer-produceren Switch sørger for, at der er tryk på funkkedlerne og sætter i glimt Chaka Khan godt i scene, men alt for ofte bliver hun reduceret til statist i den hidsigt klippede produktion og med vokalmanipulationer, der forsømmer den stemme, som ellers stadig kan få dig til at græde ud på et dansegulv.

Funkdronningen vil være lige til tiden igen, men ’Hello Happiness’ har for mange smarte tricks og for lidt Chaka.