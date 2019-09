Talking Heads-forsanger springer ud som konstruktiv journalist: David Byrne udgiver nyhedsmagasin med opmuntrende nyheder

Han er kendt som Talking Heads’ forsanger. Nu springer han ud som nyhedsformidler og redaktør, men udelukkende med fokus på positive og opbyggelige historier.

Det skriver mediet Spin, efter at David Byrne har slået sig op med et nyt online-magasin, Reasons to be Cheerful. Spin citerer David Byrnes ideer med det nye magasin:

»Jeg vågner om morgenen, jeg kigger i avisen, og jeg siger til mig selv: Åh nej. Ofte er jeg deprimeret langt op ad dagen«, siger han.

Derfor begyndte han at samle på gode nyheder som en form for kur eller terapi, fortæller han.

I en video uddyber David Byrne, hvordan han fik nok af at stå op til dommedagshistorier og mørke beskrivelser af en verden på katastrofekurs. Efter at have samlet opmuntrende historier og løsningsorienteret journalistik fik han ideen til at udgive det i et magasin, så andre også kunne få et skvæt af det optimistiske livssyn.

David Byrne siger i videoen, at han godt kender indvendingen om, at et fokus på det gode kan fjerne opmærksomheden fra helt reelle problemer, men han er uenig i synspunktet. Tværtimod er det afgørende, at folk ikke mister modet og giver op, siger han, og det giver energi og skaber engagement, når folk læser, at der er mulighed for at gøre noget. »Måske får vi ligefrem et mere retvisende billede af verden end det, vi får fra medierne i dag«.

Magasinet har foreløbig samlet for eksempel historier om, hvordan et portugisisk tiltag for at afkriminalisere hårde stoffer fik kriminalitet og hiv-rater til at falde, hvordan trafikafgifter kan ramme socialt retfærdigt, eller hvordan organisationer kan gøre noget for klimaet, som det ikke er lykkedes politikere at gøre.

Også journalister arbejder med begrebet konstruktiv journalistik, og herhjemme har tidligere chefredaktør ved Jyllands-Posten Ulrik Haagerup opbygget et Constructive Institute på Aarhus Universitet med fokus på, som det hedder på universitetets hjemmeside, »at inspirere, se på muligheder, undersøge nye ideer og inddrage borgerne i debatter om mulige løsninger på fællesskabets udfordringer«.