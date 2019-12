Årets 12 bedste internationale album: Hun er en gammeldags redningskrans i en verden, der er ved at gå under

12Bad Bunny: X 100pre (Rimas): Fascinationen ved Bad Bunny begynder muligvis med hans excentriske udseende, men ender altid hos hans stemme. Den dybe baryton, der på hans debutalbum, ’X 100pre’, både synger blidt over 80’er-synth, rapper bralrende i reggaeton-traditionen, føjer en punkfornemmelse ind i det puertoricanske musik-mix og finder nye måder at slå spanske smut hen over tidens latinbølge. Dét er lyden af global superstjerne. (sl)

11Lingua Ignota: Caligula (Profound Lore): Kristin Hayter kalder sin musik for overlevelseshymner, og på sit tredje album, ’Caligula’, drager hun inspiration fra et voldeligt forhold. Og det kan man godt høre. Det er årets med afstand mest ubehagelige album, fyldt til bristepunktet med kvindeskrig og dommedagsklaver – og en dyb taknemmelighed over at være kommet ud i live. (pj)