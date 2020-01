Pladeselskab sender to nye David Bowie-udgivelser på gaden

Automatisk oplæsning Beta

Som altid, når store rock- og popstjerner dør, bliver alt ikke-udgivet materiale støvet af for at finde nyt, som det kunstnerisk og forretningsmæssigt giver mening at sende på gaden.

Sådan er det også gået med David Bowie, der døde for tre år siden. Og nu udgiver Parlophone to nye udgivelser med den karismatiske sanger og sangskriver, skriver en række internationale medier.

En digital EP med sjældne udgivelser, der har fået titlen ’David Bowie - Is It Any Wonder’ som indeholder seks sange. Den første, en akustisk udgave af ’The Man Who Sold The World’, blev udgivet 8. januar for at markere Bowies fødselsdag - han ville være fyldt 73 - og for at markere 50-året for udgivelsen af sangen.

De resterende fem sange vil blive udgivet en for en over de kommende uger.

Flere akustiske sange

På Record Store Day - 18. april - udkommer albummet ’ChangesNowBowie’, som består af 9 primært akustiske numre, som blev optaget i New York i 1996, da Bowie øvede forud for sin 50 års koncert på Madison Square Garden.

Heriblandt den udgave af ’The Man Who Sold The World’ som også er på EP’en.

Men følge det britiske musikmagasin NME vil ’ChangesNowBowie’ kun blive udgivet i et begrænset antal og kun på vinyl og cd.

Siden Bowie døde 10. januar 2016, har han haft en ret indbringende posthum karriere skriver The Guardian.

Kort efter hans død steg albumsalget i USA med 5.000 procent, og der blev solgt 682.000 album i USA i den uge, hvor han døde. På Spotify steg streamingen af David Bowies musik med 2.700 procent i timerne efter hans død.

Efter hans død er der hvert efterår blevet udgivet et boxset med Bowie-sange, og derudover er der udgivet 6 livealbums, skriver The Guardian.