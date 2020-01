Suspenderet Grammy-chef beretter om seksuelle krænkelser og stemmesnyd til pladebranchens største prisfest

Den administrerende direktør for Recording Academy, der organiserer Grammy-uddelingen, beskylder akademiet for at have lukket øjnene for voldtægtsforsøg, kønsdiskrimination og sexchikane. Det sker, efter hun i sidste uge blev suspenderet fra sin post af endnu ukendte årsager.

På trods af et stjernespækket program – med både Ariana Grande, Lizzo, Billie Eilish og Tyler, The Creator som optrædende kunstnere – er dette års Grammy Awards, der afholdes 26. januar, ramt af skandaler.

Deborah Dugan, administrerende direktør for Recording Academy, den amerikanske organisation, som arrangerer awardshowet, blev i sidste uge suspenderet fra sin post af endnu ukendte årsager.

Få dage efter at være blevet suspenderet indgav Dugan så et 44 sider langt klageskrift til det organ, der fører tilsyn med, om der er lige vilkår for alle på det amerikanske arbejdsmarked, Equal Employment Opportunity Commission. Heri påstår hun, at der i akademiet er foregået kønsdiskrimination og sexchikane, og at der er ulige lønforhold.

Det skriver blandt andre The Guardian.

Derudover påstår Deborah Dugan og hendes advokater, at den tidligere administrerende direktør Neil Portnow skal have voldtaget en unavngiven kvindelig musiker.

I klageskriftet skriver advokaterne, at Deborah Dugan umiddelbart efter sin ansættelse i august 2019 af bestyrelsen fik at vide, at en kvindelig musiker havde beskyldt Neil Portnow for voldtægt. Det blev på daværende tidspunkt fremlagt, som om bestyrelsen først lige var blevet bekendt med beskyldningerne. Men bestyrelsen var ifølge klageskriftet allerede bekendt med påstanden om voldtægt, da Deborah Dugan længe før sagde ja til jobbet som administrerende direktør.

Neil Portnow forlod sin post som administrerende direktør, efter han ifølge The Guardian modtog kritik for en kommentar i forbindelse med Grammy-uddelingen i 2018. Dengang var der kun én kvindelige modtager på tværs af de største musikkategorier, Alessia Cara. Til det udtalte Neil Portnow, at en reel forandring er nødt til at blive sat i gang af kvinderne selv.

Akademiets ’drengeklubsmentalitet’

The Washington Post skriver, at det af Deborah Dugans klageskrift også fremgår, at Recording Academy har forsøgt at »hævne sig mod hende« efter en mail, hun sendte til organisationens hr-afdeling i december 2019. I mailen fortæller hun, at hun siden august har været alvorligt bekymret for organisationen, som hun beskylder for at have en udpræget ’drengeklubsmentalitet’ og for at være skyld i stemmesnyd i forbindelse med Grammy-uddelingen.

I samme mail skal Deborah Dugan også have beskyldt et af akademiets bestyrelsesmedlemmer for sexchikane. Det fremgår ligeledes, at Neil Portnows kontrakt ikke blev fornyet i 2019 på grund af voldtægtsbeskyldningen mod ham.

Som svar på sin mail fik Deborah Dugan at vide, at der var tale om seriøse beskyldninger, som var nødt til at blive undersøgt. Tre uger senere blev hun suspenderet fra sin post som administrerende direktør.

’Falske’ beskyldninger

I en officiel udtalelse, som nyhedsbureauet AP refererer, siger Neil Portnow, at beskyldningerne mod ham er falske og skandaløse. Han fortæller samtidig, at akademiet har foretaget en grundig uafhængig undersøgelse af voldtægtsbeskyldningen mod ham, hvor han blev frifundet.

»Der var intet grundlag for beskyldningen, og derfor benægter jeg den fuldstændig«, står der i hans udtalelse.

Som svar herpå udtalte Deborah Dugans advokater, at Neil Portnows udtalelse er den seneste i »en række ærekrænkende angreb mod fru Dugan, fordi hun er en kvinde, som har haft mod nok til at kæmpe for det, der er rigtigt«.

På trods af postyret i organisationen bag vil Grammy-statuetterne stadig blive uddelt på søndag, 26. januar.