Pernille Jensen: Cardi B bryder barrierer ned med kæmpe-banger om naturens egen glidecreme

Kære Eva,

Jeg læste din klumme sidste søndag om Cardi B og Megan Thee Stallions kæmpehit ’WAP’, der er en forkortelse af wet-ass pussy, altså, rent ud sagt en røvvåd fisse. Og ret langt hen ad vejen er vi faktisk enige. Vi ser i grove træk den samme musikvideo. Ser det store palæ, hvor gulvet er sjasket til i en gennemsigtig væske. Ser de voluminøse guldnumser på væggene. Ser et ublu gok i nødden til det konservative USA og deres dobbeltmoralske udskamning af sorte kvinders seksualitet.

»Bring a bucket and a mop for this wet-ass pussy«, rapper Cardi B, og vi står i bund og grund begge to klar med kost og spand for at tørre op efter dette forrygende pragteksemplar af et feministisk kampskrift. 2020, vi troede, du var tabt. Så fik vi ’WAP’. Eller hvad? På et tidspunkt knækker kosteskaftet for dig. Det gør det ikke for mig.