Spotify får kritik for at tilbyde musikere promovering mod betaling

Streamingtjenesten Spotify har annonceret, at den nu vil tilbyde artister et særligt boost på deres eftertragtede spillelister, hvis musikerne til gengæld accepterer, at deres royalties bliver mindre.

På den måde vil musikerne kunne få promovering af bestemte sange, men færre penge for at de bliver afspillet på musiktjenesten.

Den aftale møder kritik, skriver den britiske avis The Guardian.

Ifølge avisen kalder Spotify tilbuddet »et eksperiment«, og det vil fungere sådan, at Spotify går ind og påvirker algoritmerne på tjenestens afspilningslister, så et bestemt nummer i højere grad bliver afspillet. Det kan for eksempel ske via den funktion, der hedder ’Artist Radio’, der automatisk spiller sange, som minder om et bestemt band eller en sanger, som brugeren ønsker at lytte til.

Musikerne eller deres pladeselskab vil ifølge aftalen selv kunne vælge, hvilke sange de eventuelt ønsker skal have flere afspilninger og mere opmærksomhed.

»Det vil gøre det muligt for vores algoritmer at prioritere sange, der er vigtige for kunstnerne selv – måske en sang, de er særlig begejstrede for, et jubilæumsalbum, de fejrer, eller andet, de holder af«, udtaler Spotify ifølge The Guardian.

Men at aftalen også indebærer, at udøverne skal have mindre udbetalt for deres musik, har øjeblikkeligt udløst hård kritik fra musikbranchen.

Den amerikanske sangskriver David C. Lowery fra rockbandet Camper Van Beethoven mener for eksempel ikke, at det er fair.

»Dette er en form for payola«, siger han ifølge The Guardian og henviser dermed til fænomenet, hvor kommercielle radiostationer får betaling for at spille bestemte sange uden at annoncere, at der er tale om reklame.

Og hans kritik af Spotify kommer kort tid efter, at streamingtjenesten blev mødt af en kæmpe kampagne fra to amerikanske musikerforbund, American Union of Musicians og Allied Workers, der opfordrer tjenesten til at sikre en minimumsbetaling på 1 cent per afspilning af et nummer.

I et åbent brev kritiserer de virksomheden i hårde vendinger:

»Musikerne skaber den enorme rigdom, som Spotify akkumulerer til sin direktør, sine investorer og de store pladeselskaber. Men vi, kunstnerne, bliver fortsat underbetalt, vildledt og udnyttet af virksomheden«, lyder det i brevet, der kan læses her.

Ifølge forbundene har 16.000 musikere allerede skrevet under i protest.