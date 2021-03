En elskerinde forsøgte at dræbe ham, en anden begik selvmord: Glemt komponists livshistorie er spækket med skandaler

I udkanten af Rungsted i august i år 1900 rettede pianisten Augusta Schiøler en pistol mod sin klaverlærer, den kendte komponist Victor Bendix. Efter håndgemæng affyrede hun den – dog uden at ramme. De to havde haft en længere affære med en søn til følge, og da Bendix ikke ønskede at anerkende faderskabet, opsøgte Schiøler ham igen og igen. Han tævede hende på armen med sin stok, så hun i fem år ikke kunne spille – og da skandalen efterfølgende blev oprullet i alle aviser, måtte Bendix forlade det danske musikmiljø i en periode og forsøge sig i Tyskland.

Historien om den skandaleombruste komponist Victor Bendix fortæller musikjournalisten Jens Cornelius i det seneste bind i den gode serie om halv- og helglemte danske tonesættere, ’Danske komponister’. Og hvilken historie! Ud over at være en kontroversiel skikkelse i datidens kulturliv var Bendix også en central dansk komponist, som skrev fire symfonier, en stor klaverkoncert og et væld af kammermusik. Han blev dog sjældent for alvor anerkendt i sin samtid, og efter sin død i 1926 forsvandt hans musik også fra offentligheden.

Fraværet af anerkendelse er omdrejningspunktet i Cornelius’ grundige, velfortalte bog: Hvorfor lytter vi ikke til Victor Bendix i dag? Var det samfundsmoralen og hans iltre temperament, antisemitismen eller måske mangel på talent, der fældede ham? Cornelius har samlet beretninger blandt andet fra Bendix’ datter (som vi håber, er et troværdigt vidne til sin fars liv), breve, avisartikler og noder. Og det samlede resultat er en overvældende skildring af Bendix’ liv i et København, der bestemt ikke var kedeligt.

Karrieren begyndte lovende. Victor Bendix blev født i 1851 i en lærd jødisk grossererfamilie, og han havde tidligt kontakt med Niels W. Gade, der blev en slags mentor for ham. Han var desuden fætter til Georg og Edvard Brandes – og fik fra den kant fodret sin lysende intelligens med åndelig føde. Og så rejste han rundt i Europa med sin musikerbror. Blandt andet tre ture til datidens største pianist, Franz Liszt i Tyskland, der var glad for hans musik. Men forholdet til Gade, der var konge af dansk musikliv i 1880’erne, gik i stykker, og selv om Bendix’ 1. symfoni fik masser af omtale, blandt andet over hele fire numre i Ude og Hjemme, endte det med halvsløje anmeldelser. Han gik efter de store stillinger, og han blev aldrig valgt.

Hans skandaler med kvinder hjalp ham formentlig ikke. I 1879 blev han gift med den adelige Rigmor Stampe, men det udviklede sig hurtigt til et fornuftsægteskab. Foruden Augusta Schiøler med pistolen og mange andre havde Bendix et forhold til sin klaverelev Harriet Brandes, der var gift med hans fætter Edvard. Hun endte med at tage sit eget liv på grund af affæren, og Bendix mistede forbindelsen med sine indflydelsesrige fætre.