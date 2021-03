Christophers lige lovlig frelste album er som skræddersyet til dem, der er i gang med en lifecoach-uddannelse

Christopher er en mand, der har meget på hjerte, og han deler åbent ud af sig selv og sine tanker om livet på sit femte album, ’My Blood’, der er skræddersyet til optimister og mennesker, der er i gang med en lifecoach-uddannelse.

Den mest streamede sang på albummet er ’Leap of Faith’, en sang, der i skrivende stund har over 17 millioner afspilninger på Spotify og et budskab om, at vi selv skal være den forandring, vi gerne vil se.

Der går lidt Michael Jackson-frelsthed i den, når Christopher i omkvædet synger »If you’re prayin’ for a change you better not wait/ Keep turnin’ the pages/ There’s choices you make/ Only once in your life«

Og det er et popalbum til dem, der gerne vil indhylles i de bløde og positive budskaber i en tid, hvor det kan være svært at se lyset i noget som helst.

’My Blood’-albummet viser en mere moden side af Christopher, ikke mindst i sangen ’Fall so Hard’, der minder om Coldplays ’Viva la Vida’.