DR’s symfoniorkester skal stå for det største internationale fremstød for Carl Nielsens musik nogensinde

DR SymfoniOrkestret har skrevet kontrakt med limousinen blandt pladeselskaber, tyske Deutsche Grammophon, om udgivelsen af samtlige Carl Nielsens seks symfonier på tre album fra foråret 2022 og frem mod 2023, hvor udgivelserne samles i et bokssæt.

Det oplyser DR og Deutsche Grammophon i en pressemeddelelse.

Det er det største internationale fremstød for Carl Nielsens musik nogensinde. Og det endda selv om Herbert von Karajan i sin tid indspillede symfoni nr. 4 for netop Deutsche Grammophon, og Leonard Bernsten hittede med pladeversioner af symfonierne 2, 3, 4 og 5.

Luisi har selv fortalt her i avisen, at han ikke rigtig havde noget forhold til hverken Nielsen eller anden dansk musik, da han tiltrådte som chefdirigent for Danmarks Radios symfoniorkester i 2017. I Politiken sagde han:

»Jeg kendte ganske lidt Carl Nielsen og intet overhovedet af Rued Langgaard. Nu kender jeg begge, og det gør, at jeg er nødt til at justere, hvor jeg mener, orkestret skal hen«.

Luisi sagde også, at det netop var DR SymfoniOrkestret, der har har lært ham at kende Nielsen.

Da Luisi dirigerede DR SymfoniOrkestret i Nielsens 4. symfoni, skrev Politikens kritiker Thomas Michelsen: »Carl Nielsens musik er blevet beskyldt for at lugte af kostald. Men mødet mellem de to duftverdener – og mellem dirigenten og hans danske flamme – blev en energisk fremadrettet affære med hårdt mejslede accenter og heftigt optrukket dynamik«.

Fabio Luisi dirigerer tre af Nielsens symfonier i Koncertsalen live i næste sæson. Det øvrige program for DR SymfoniOrkestrets kommende sæson offentliggøres tirsdag 4. maj.