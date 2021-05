1Vilde Tuv: ’Jeg kommer hjem nå’

Vilde Tuv er en original norsk sangerinde, som jeg længe har været meget begejstret for. I 2016 udkom hun med sangen ’Ensom Cowgirl’, og jeg har ikke kunne få sangen ud af hovedet siden. Vilde Tuv er lige så meget digter, som hun er sanger, og jeg betragter hendes debutalbum ’D’meg’ fra 2016 som en digtsamling, som man kan bobbe med hovedet til. Det tør rolig siges, at min begejstring ikke er blevet mindre, efter at hun netop har udgivet opfølgeren til sit debutalbum, som viser sig at være et album, hvor blokfløjten synger for.

’Melting Songs’ er et album, hvor hun fløjter i stedet for at synge. Et album, der minder mig om min mormors besættelse af Roger Whittakers fløjtemusik, et album, der fører mig igennem de norske fjelde og kalder mig tilbage til barndommens gade. At lytte til Vilde Tuvs fløjte er som at blive forenet med sit totemdyr. Jeg får især lyst til at rulle mig i græsset til sangen ’Jeg kommer hjem nå’. Endelig er det sket. Blokfløjten har langt om længe fået sit rampelys.

2 Atusji: ’I Know That I Like You’

Danskjapanske Atusji har i løbet af ganske få år bevæget sig væk fra den lidt indadvendte indie og henimod en slags healende skriftestolshiphop. Det virkelige navn bag Atusji er Terkel Atsushi Røjle Christensen, og sidste år debuterede han med albummet ’Soapbox, Vol. 1’.