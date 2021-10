Hun er alt det, som Nashville så skævt til. Men som de nu må elske

Brandi Carlile inkarnerer på en måde alt det, som Nashville tidligere ikke ville være ved, men som nu nærmest er blevet dagligdag. 40-årige Carlile er lesbisk mor til to, politisk aktivist og bedøvende ligeglad med de krav om at være pyntelig at skue, som tidligere var en obligatorisk del af pakken, hvis man som kvinde ville frem i Nashville.

Og frem er Brandi Carlile fuldt fortjent kommet. Siden debuten i 2005 og gennembruddet med det T-Bone Burnett-producerede album ’The Story’ to år senere er hun nærmest blevet tildynget med nomineringer og priser. Ikke mindst efter 2018-albummet ’By the Way, I Forgive You’, udgivelsen af selvbiografien ’Broken Horses’ og hendes medlemskab af den countryfeministiske kvartet The Highwomen er Brandi Carlile blevet et af de helt store countryrocknavne.