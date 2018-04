Publikum indtager hovedrollen i stærkt konfronterende forestilling i Skuespilhuset I ’Landet uden drømme’ retter Fix & Foxy-instruktør Tue Biering lyset mod tilskuerne.

Hvor nøgent og skrabet kan det blive? Der er intet som helst på scenens gråzone andet end en lyshåret skuespiller i orangerød kjole, som siger, at hun kommer fra fremtiden. Og at alt bliver godt.

Det lyder jo megakedeligt. Men som ’Landet uden drømme’ udvikler sig, får kvinden stærkt fat i publikum med sine lange, årvågne fangarme og sin foruroligende insisteren på at mane en fremtid frem. Det udmunder i et scoop af en vision, fascinerende fabulerende nøgen!











Landet uden drømme, Fix & Foxy, Eventministeriet, Skuespilhuset Koncept og iscen.: Tue Biering. Til 2.5.

Umiddelbart kunne man som tilskuer med god grund gribes af utålmodighed. Hvornår fortæller kvinden, at hun »har kræft«, og at »katastrofen« kommer – sammen med alle vores fremtidsrædsler såsom polarnedsmeltning, overbefolkning og robotter, der overtager vores liv? Men hvor er så hele det sci-fi-scenografiske lir med »folk i sexet stramt tøj«?

Hvornår begynder det her at handle om noget?

Som kvinden på scenen har Lise Lauenblad – med afvæbnende humor, indtrængende jysk troværdighed og ildevarslende tvetydighed – helt styr på vores tanker. Også når det gælder ham, der sidder og venter på, at det vigtige opkald begynder at vibrere i lommen, eller hende, der mest tænker på sin HBO-serie derhjemme og på, at underbukserne er krøbet snærende op i skridtet.

Spekulationer om hvad der kommer

Sagen er, at det netop er publikum, som Fix & Foxy-instruktøren Tue Bierings nye forestilling egentlig handler om: vores evne til at forestille os fremtiden. Således bliver det i dobbelt forstand en fremtidsforestilling.

»Forestil jer, at ...« siger kvinden som et mantra hele vejen igennem. Og dér sidder vi på Det Kgl. Teaters Lille Scene med fuldt lys i salen. Det er os, der er spot på, når kvinden på messiansk vis vil fremkalde den fremtid, vi »ikke skal være bange for«. »Alt bliver godt«.

Om 104 år vil vi alle her på rækkerne være døde, et par stykker vil om 47 år sejle til arbejde, de to på fjerde række, som er på første date, vil gå fra hinanden om fire år. Ham på forreste række vil snart få et opkald fra hospitalet med en fatal besked, mens en anden længere oppe om nogle år vil begynde at spille violin, og det vil ende som ringetone på mobiler i hele verden.

Hele spillet med vores forestillingskraft er interaktivt – som én stor gang metateater

Det myldrer frem med fremtid.

Uanset hvor meget kvinden erklærer, at vi ikke skal være bange, og at dystopien er aflyst, har forestillingerne gennemgående en ildevarslende undertone. At alt bliver godt, kommer gradvis til at lyde som den største skrækvision.

Nu har Tue Biering og hans Fix & Foxy-foretagende i en årrække stået for sociale eksperimenter med at hente prostituerede, asylansøgere, handikappede og kontanthjælpsmodtagere ind på scenen – senest var det med et medlem fra Dansk Folkeparti i ’Rocky’ på Husets Teater, så det ligger da lige for at tage fat på publikum.

Ikke fordi vi rent fysisk bliver involveret som medspillere, men hele spillet med vores forestillingskraft er interaktivt – som én stor gang metateater.

Og hvad med mennesket selv?

Teatrets kunst beror altid på publikums indbildningskraft, men her er det det, som hele forestillingen handler om. Alt det, vi går og forestiller os, lige nu, lige om hjørnet, lige ud mod et fremtidigt forsvindingspunkt:

»Forestil jer, at I forsvinder. Mennesket uddør. Der er ingen, der savner mennesket«.

Til slut får vi mennesker i salen at se, hvad det er for et væsen, der venter os. På den hidtil bare, totalt rensede scene henter kvinden to sorte spande ind med slimet indhold – og forvandler sig på totalt fascinerende vis til en nøgen, smattet alien med et sort gab midt i det blinde fjæs. Fra sin våde fostersæk rejser den sig langsomt op til en hulemandsagtig homo erectus, mere og mere menneskelignende.

Her bliver Bierings fremtidsbud virkelig spændende i al sin paradoksale tvetydighedhed. Mennesket har altid forestillet sig fremtiden – og hvor godt synes vi selv, det går?

Utopi eller dystopi?