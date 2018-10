Vi sendte to anmeldere til anderledes sovekammerfarce: Den ene giver fem hjerter, den anden er noget mere forbeholden Christoph Marthalers gæstespil 'King Size' i Skuespilhuset er både komisk, melankolsk og som liedaften også kernetysk. Vi sendte en teater- og en musikanmelder for at vurdere stykket.

At drømme, sove, gå på toilettet, måske knalde lidt – og dø.

Den schweiziske mesterinstruktør Christoph Marthaler gæstespiller med sin forestilling ’King Size’: en liedaften med ophøjede sange og indbygget tarmhumor.

Er det godt musikteater? Er det godt teater? Vi sendte både en teater- og en musikanmelder for at vurdere stykket.

Monna Dithmer om stykket som teater: Store er længslerne, små er menneskene

Mage til musikalsk stævnemøde finder man kun hos en original som Christoph Marthaler.

Den schweiziske mesterinstruktør synes at have drømt det hele frem i en af sine mere opløftede, men knap så inspirerede sorgmuntre stunder. En absurd, knirkende prosaisk drøm i dæmpet slowmotion, hvor intet sker – og alt sker. Livet rør’ på sig.

King Size, Theater Basel/ Théâtre Vidy-Lausanne, Skuespilhuset. Arr. af CPH Opera Festival og Det Kgl. Koncept og iscen.: Christoph Marthaler. Scen.: Duri Bischoff. Musikalsk ledelse: Bendix Dethleffsen. Spiller sidste gang onsdag 17. oktober.

Starter det hele måske ikke med, at en mand ligger i en seng og snorksover, mens publikum får besked på, at al hosten, harken og knitren med slikposer absolut er tilladt. Det, som Marthaler vil have hostet og knitret frem på scenen, er netop den menneskelige indmad i og bag sangen. Præcis som i hans andre teater- eller musikforestillinger.

Blå bog Christoph Marthaler Schweizisk instruktør, født 1951, der er uddannet musiker. Arbejdede ved Theater Basel i slutningen af 1980’erne og begyndelsen af 1990’erne, hvor han udviklede den iscenesatte liedaften. Schauspielhaus Zürich blev to gange ’Årets teater’, mens han 2000-2004 var kunstnerisk leder. Har arbejdet ved Volksbühne i Berlin, Wiener Festwochen, Salzburg-festspillene og i Bayreuth. I Danmark gæstespillede ’Værn mod fremtiden’ på Glyptoteket i 2008. Vis mere

Kroppene på scenen stritter i al deres hverdagsagtige skævhed. De gør sig i stand og gør sig umage, fejler, klumrer rundt og fortsætter med krum hals – syngende, som gjaldt det livet. Frem vælter det i alle disse sange med Schmertz og Leiden og love forever: kingsize, ligesom forestillingens titel. Store er længslerne, små er menneskene. Et evigskønt og traurigt tovtrækkeri.

Kingsize er også dobbeltsengen på scenen, der sammen med det turkis kitschede skabsinventar signalerer sovekammerfarce på gammelt provinshotel for fulde småblomstrede tapeter. Der bliver da også knaldet lystigt med skabsdørene, ligesom forestillingens personager mosler ind og ud af skabe og døre, men knaldet bliver der på ingen måde i sengen.

Aftenens par, den lille tynde mand (Michael von der Heide) og den store blonde kvinde (Tora Augestad) rører aldrig ved hinanden, men er midt i sangenes højspændte drama optaget af ren hverdagstrivi: tage tøj af og på, gå på toilettet eller gå i seng – for så at ligge forskanset i hver sin side af kingsize-monstrummet som længslernes tabte land. The two will never meet.

Mens det aldrig bliver til noget med sovekammerfarcens ægteskabsbrud, står den til gengæld rent musikalsk på et orgie af stilbrud som selve det bærende princip for forestillingens collageformat, spændende lige fra Schumann til The Kinks.

Rørende komisk er det, som den blonde kvinde kan ligge som en strandet sæl under dobbeltsengen og storsynge en gravalvorlig klassisk længselsode, mens den lille vimsende mand kan kaste sig ud i en gang fransk charmørpop inklusive showkoreograferet blærerøvstur med lir og grand jeté – og alt for strittende ører. Her når forestillingen på ægte marthalervis omsider et moment af ustyrlig vanvidskomik, som rammer lige ned i vores ustyrlige eksistentielle ensomhed.

Utroligt, hvad mennesker gør sig af anstrengelser for at kunne nå hinanden – eller bare få sig et liv. Forgæves.

Som indbegrebet af den menneskelige uformåen over for sangenes ophøjede eller opkørte formater vandrer en nydelig gammel kvinde (Nikola Weisse) ind og ud af den musikalske slagmark, lidt af en Birthe Rønn Hornbech-type, robust med perler og permanent og nogle ukuelige replikker: »Der findes nodestativer der aldrig har set en node«, konstaterer hun efter at have fumlet med at slå et nodestativ ud. Og der findes mennesker som kvinden her, der kan vente et helt liv på aldrig at få sunget deres sang.

Ren Marthaler-melankoli, men kvinden bliver gjort til en pauseklovn, der som den naturligste sag i verden kan åbne håndtasken ... og spise kogt spaghetti fra taskens dyb. Sjovt, men al hendes hittepåsomhed slører figurens funktion som forestillingens mørke drivkraft: med sin vandren gennem rummet igen og igen er hun den nådesløse plovfure, der markerer de dødeliges alt for korte tid.

’King Size’ er i det hele taget en gang Marthaler light, en dybt musikalsk og underholdende dans, der ikke får fat i de dybere lag. Forventningerne og kravene er høje til hver en ’marthaler’, men i modsætning til en anden lettere sag på hans repertoire, ’My Fair Lady’, som på genial vis var omplantet til et sproglaboratorium, så er iscenesættelsens farcegreb med dobbeltsengen hurtigt udtømt – uden de overraskelser og forunderlige skævheder, som han ellers kan få frem i sine ærkemenneskelige personager.

Ikke desto mindre bider mesterens umiskendelige tragikomik sig fast med en mørk eftersmag. Som det præcist er blevet sagt: Det er ligesom at grine til en begravelse.