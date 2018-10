Et kæmpe lydeksperiment: Lydforsker og Nephew-sanger opsætter von Triers 'Dancer in the Dark' på teatret

»De lyde, folk kan lide, er typisk forudsigelige lyde, der bliver ved og ved – men samtidig er evigt foranderlige. De er ikke monotone. Men de er trygge«.

Lyd kan nok måles som dB-udslag, men lyde handler i høj grad også om noget, der ikke kan måles: erindringer, minder og erfaringer. Lyd kan ikke isoleres til noget, der kommer udefra, understreger Marie Koldkjær Højlund. Vi er med hendes ord hver især medskabere af de lyde, vi opfatter.

Selv elsker hun lyden af strand og fjern barnelatter på en sommerdag. De lyde minder hende om fine barndomsture til stranden. Og hendes faible for lyden af kaffebrygning skyldes ikke, at hun rånyder en espressomaskines heftige hvæsen, men at hun forbinder lyden med hygge og afslapning.

Det fænomen går igen, når man undersøger, hvilke patienter der klarer sig bedst under hospitalsophold, siger Marie Koldkjær Højlund og citerer en engelsk antropolog, Tom Rice: Han har observeret, at det gør de patienter, der er i stand til at fjerne fokus fra lyde, der generer, for i stedet aktivt at væve dem ind i gode fortællinger:

»I stedet for at blive endnu mere irriteret er nogle mennesker i stand til ud fra lydene at skabe indre fortællinger, der for eksempel kan sende dem til en strand på Madeira. Det er en form for stresshåndtering«.

Selma er os

Vi er fremme ved ’Dancer in the Dark’: Jo mere blind Selma bliver, desto mere hører hun alle lyde omkring sig. Hun er oversensibel og hører ikke, hvad lægen siger, fordi hun kun kan høre kuglepennens klik mod bordet.

»Men det interessante er jo, at hun ikkeer nogen særling. Vi er alle Selma’er. Hun navigerer efter lydene og bruger dem til at skabe kontrol, rytme og forudsigelighed. De mekanismer har vi alle kørende«, siger Koldkjær.

Selma kan håndtere pres og stress ved at bruge lydene, lige til hun kommer i fængsel. Her isoleres hun fra enhver hverdagslyd, og hun kan ikke mere:

»Her er ikke noget lydmiljø, og derfor bryder hendes stress coping-strategi sammen«, tolker Marie Koldkjær Højlund og lyser op i smil og konklusion:

»Det er en smuk tanke: Selma bliver billedet på, at vi alle har brug for sanselighed for at klare os i verden«.

Hun går tilbage i salen for at holde dagens anden prøve, lydprøven. Morten Riis står ved computerskærme fulde af farvede kolonner og metre, der pumper op og ned, i takt med at skuespillerne synger. Marie Koldkjær sætter sig ved et klaver på scenen, hvor hun skal sidde de kommende uger. Til højre for hende er metalvæggen, der udgør en højttaler. Bag hende stabler en skuespiller stålvaske med de høje klonk, der også udgør en del af lydbilledet, og over hende i fabrikkens ’værkførerbur’ sidder trommeslageren og holder rytme og overblik.