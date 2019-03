Millionunderskud på teaterskolen: Ledelsen glemte at sætte penge af til barsel og ferie. Nu kommer skolen under skærpet tilsyn

Rektor Mads Thygesen var ikke klar over, hvor galt det stod til med økonomien på Den Danske Scenekunstskole, der uddanner skuespillere, dansere og scenografer i Danmark. Først i januar 2019, da teaterskolen var i gang med at udarbejde regnskabet for 2018, gik det op for ham, at skolen havde brugt langt flere penge, end man havde fået ind i det forgangne år. At der var alvorligt rod i økonomien.

Det fremgår af den årsrapport, som netop er blevet offentliggjort på skolens hjemmeside.

Samlet set blev det til et underskud på 3,6 millioner kroner på skolen, der gennem tiderne har uddannet en horde af prisvindende skuespillere til dansk teater og film. Og som årligt får cirka 80 millioner kroner i støtte.

Fakta Den Danske Scenekunstskole I 2015 blev en række uddannelser inden for skuespil og teater lagt sammen under Den Danske Scenekunstskole, der har afdelinger i Aarhus, Odense, København og Fredericia. Skolen er en statslig uddannelsesinstitution og modtog i 2018 cirka 80 millioner kroner i støtte.

»Der har været nogle store udfordringer i den måde, der er blevet lagt budgetter på, som vi ikke har opdaget rettidigt. Det er vi selvfølgelig utrolig ærgerlige over, fordi vi har haft et år, som du også kan se i rapporten, som er meget tilfredsstillende rent fagligt«, siger Mads Thygesen.

Det var derfor også først i januar 2019, at Kulturministeriet blev orienteret om sagen. Ministeriet har nu sat skolen under et skærpet tilsyn, hvilket indebærer en særlig plan for genopretning af skolens økonomi, oplyser kulturminister Mette Bock (LA) i en skriftlig kommentar.

»Scenekunstskolens underskud er bestemt ikke tilfredsstillende, og Kulturministeriet har nu sat skolen under et skærpet tilsyn, så skolen kan få styr på økonomien. Både scenekunstskolen og Kulturministeriet tager sagen yderst alvorligt«, udtaler ministeren, som det ikke har været muligt at få et interview med.

Det meget dårlige resultat, som rektor Mads Thygesen selv udtrykker det, blev i januar opdaget af en ny ansat i økonomiafdelingen.

Administrationschef er fratrådt

Rektoren vil ikke gå i detaljer med, hvad det pludselige og store underskud skyldes, men henviser i stedet til årsrapporten. I den kan man læse, at lønbudgettet har været »ufuldstændigt«, at skolen har glemt at budgettere med det, der hedder »tværministerielle ordninger (fleks og barsel), særlig feriegodtgørelse« og en række andre poster.

På spørgsmålet om, hvordan man kan undgå at tage højde for en barselsordning, svarer Mads Thygesen:

»Ja, det spørger jeg også mig selv om. Men det er desværre det, der er sket. Og man kan sige, det også er noget, man ved en almindelig kontrol ville have opdaget«.

Hvorfor har I ikke løbende holdt øje med sammenhængen mellem udgifter og indtægter?

»Det har vi også gjort løbende, kvartalsvist. Og forventningen helt frem til årsskiftet var, at vi kom ud med en budgetoverskridelse på 600.000 kroner. Men problemet er, at hvis man laver sine målinger ud fra et budget, som har nogle regnefejl i sig, opdager man det ikke, før man laver regnskabet«, siger Mads Thygesen og tilføjer:

»Den teamleder, som har haft ansvaret for budgetopfølgning, stoppede i november 2018, og derfor opdager vi det først i januar 2019«.

I januar 2019 fratrådte scenekunstskolens administrationschef Lene Høg Jensen sin stilling. Administrationschefen har sammen med rektoren ansvaret for skolens økonomi. Lene Høg Jensen afviser, at der er en sammenhæng mellem de økonomiske problemer og hendes fratrædelse, men har ikke yderligere kommentarer til sagen. Det har rektor Mads Thygesen heller ikke.

For at genoprette økonomien får skolen nu økonomisk hjælp af Kulturministeriet. Skolen vil få tilført ekstra midler i et ukendt omfang i 2019 og 2020, som efterfølgende skal betales tilbage.

Genopretningsplanen betyder, at rektor Mads Thygesen ikke forventer, at de økonomiske problemer får konsekvenser for den undervisning, skolen tilbyder.

»Vi følger den plan, som vi har aftalt, og den kommer til at fungere godt«.