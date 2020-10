Er du også træt af råbe-debatter på P1? Så lyt til denne kloge podcast i stedet

Vild med radioprogrammer, hvor kendte danskere diskuterer emner, de ikke rigtig ved noget om? Synes du, alt bliver bedre med en masse jingler? Træt af faktuel viden? Vil du helst ikke overraskes eller lære noget om ting, du ikke kendte noget til i forvejen?

Jamen så bliv på P1, der er blevet oversvømmet af debatprogrammer, hvor det virker, som om man kan kvalificere sig som paneldeltager, blot man evner at tumle ind gennem svingdøren i DR-byen. Det er sikkert billigt at lave, men risikoen for at blive klogere er desværre ofte meget sjældent til stede.

Det er det til gengæld, hvis man finder forfatter, journalist og historiker Dorthe Chakravartys podcast, som hun udgiver i eget navn. Klinger navnet velkendt blandt andre, der begræder P1’s udvikling, er det formentlig, fordi hun på kanalen i syv år lavede programmet ’Alle tiders historie’.