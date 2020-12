De er ikke kommet sovende til det, de italienske bedstemødre, der tilbereder deres egns pastaspecialiteter i YouTube-serien ’Pasta Grannies’. De fleste af dem kan fortælle, at de skam har lavet pasta af æg og mel og salt og kærlighed hver evig eneste udslagne dag, siden de var store børn. Håndelaget er så udtalt, man har lyst til at kaste sig i støvet af bare næsegrus beundring. For hold da helt op, hvor er det vildt at se de skønne kvinder trylle med den glatte dej og forvandle den til de mest eventyrlige former.

Og det magiske håndværk står så godt som altid i skarp kontrast til udstyret og selve køkkenets indretning. Maden er nemlig alene i centrum, omgivelserne ligner noget fra et skodsommerhus i 1970’erne med kitschede platter på væggene, sløve knive i skufferne og voksduge med motiver fra før, verden gik af lave.

De yngste af de medvirkende er i den dyre ende af 70’erne. Imidlertid er de ingenlunde gået på aftægt eller over til præfabrikeret industripasta. Niksen, biksen og Palermo. Kun hånsord og fnysende foragt er der tilovers for supermarkedernes sikkert ellers udmærkede varianter. Basta. For pasta producerer man selv med sine egne hænder, stående på sine ben.