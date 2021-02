Hashpandekager og Weather Report: DR's epos om verdens vildeste musikform er en public service-fortælling af allerhøjeste karat

»Psykofedt!«, råber en stemme et sted halvvejs inde i andet afsnit.

Og ja, det er da lige præcis psykofedt! Faktisk er det en kraftpræstation af den sjældne slags, som jazzhoved og musikalsk altmuligmand Kresten Osgood har begået med sin DR-podcast ’Farlige toner’.

Jeg har før skrevet noget lignende i disse spalter, men kvaliteten er nu blevet slået endegyldigt fast med den nylige afslutning på seriens tredje – og sidste – sæson.

Det 17 afsnit lange epos handler om jazzmusikkens sådan cirka 100-årige historie i Danmark. Om, hvordan genren bogstavelig talt blev sejlet her til lands med et amerikansk krigsskib ikke længe efter afslutningen af Første Verdenskrig. Og ikke mindst om, hvordan den traditionsbundne og samtidig grænseløse, provokerende og eksperimenterende musik har udviklet sig, siden den slog rødder i den danske undergrund. Rødder, der ganske hurtigt bredte sig, men som undervejs gentagne gange blev forsøgt kappet over og slået ned med Roundup.

Osgood dykker ned i historiebøgerne og arkivskabene, ind i hjernerne og hen mod et hav af aldrig før hørte optagelser for at genfortælle, fortolke og sætte jazzens udvikling i Danmark i både politisk, samfundsmæssig og – vigtigst af alt – musikalsk relief.