Gensynet med Kermit og Miss Piggy holder. Lad bare børnene begynde uddannelsen med det samme

I slutningen af 1970’erne sad man bænket foran tv’et, når udsendelsen kom en gang om ugen. Nu – godt fyrre år senere – kan man streame alle fem sæsoner af ’The Muppet Show’ på Disney+.

»All of me. Why not take all of me. Can’t you see. I’m no good without you. Take my lips«.

Svup. Her tager en lilla nullermand med grønt hår og dyb growl-jazz-stemme sine læber med et snuptag og putter dem ned i en kasse, som en dansende type med orange hår holder. Og danser uanfægtet videre til den swingende jazzmusik. Sangen fortsætter:

»I want to lose them. Take my arms«.

Svup. Der røg armene også.