Har du også lagt mærke til, at basketkaninens bryster er blevet mindre? Det har de hos TV 2 Zulu

Verden og tiden skriger på satire. Det har den sådan set gjort længe, men skruen har lige fået et ekstra vrid på grund af covid-19 og de politiske debatter i forlængelse af virussens hærgen.

På DR hersker Jonatan Spang med sit ’Tæt på sandheden’, der efterhånden er blevet finslebet i en grad, så det bare kører derudad, men også læner sig op ad forudsigeligheden. Selv om han er både cool, skarp og modig. Men ikke et ondt ord om det. Man kan jo ikke opfinde det varme vand en gang om ugen.

Men her forleden faldt vejen forbi TV 2 Zulu, hvor der jo også er sjovt at være indimellem. Tobias Dybvads ’Dybvaaaaad’ er i sine bedste stunder hylende morsomt og en grum udstilling af tåbelighedernes vagtparade i dele af det danske tv-univers. Men så er der også det kommenterende og produktionsmæssigt banale ’En slags nyheder med Flykt og Nørgaard’, hvor de to unge komikere Martin Nørgaard og Sofie Flykt langer ud efter dårskaben i dagligdagens medievirkelighed. Og det gør de faktisk fremragende.

De er begge, hvad man kalder for ’woke’. Altså bevidste om de forskellige former for social uretfærdighed, strukturel undertrykkelse og racisme, som desværre præger den verden, vi lever i. Og de giver den fuld gas, når eksempelvis mandlige gamere skoses for deres online-adfærd i omgangen med kvindelige medspillere.