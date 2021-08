Da Lars Løkke tidligere i år medvirkede i realityprogrammet ’Over Atlanten’, skrev Politikens Lucia Odoom, at den tidligere statsminister var den ubetingede hovedperson i udsendelserne. Havde det ikke været for Lille-Lars fra Græsted, ville hun aldrig nogensinde have gidet se programmet.

Sådan har jeg det med skam at melde også med DR’s ’Klaksvíkstriden’, der er Løkkes debut som tv-vært på sit eget fjernsynsprogram. Sådan tror jeg faktisk, at de fleste vil have det med ’Klaksvíkstriden’.