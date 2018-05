Grillkoteletter med sommerlig spidskålssalat

Et godt stykke kød og en fyldig salat bliver hurtigt til et let og sundt aftensmåltid.

Tilberedningstid: Ca. 35 minutter

Til 4 personer

Ingredienser

1 kg små vaskede kartofler

1 spidskål

1 mozzarella

250 g jordbær

basilikum

4 frilandssvinekoteletter på skaft

olivenolie og lidt smør

salt og peber

Dressing

3 spsk. hyldeblomstsaft

1 spsk. hvidvinseddike

4 spsk. olivenolie

friskkværnet peber

havsalt

Sådan gør du